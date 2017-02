La Armada comenzará a buscar a Marta del Castillo en el río Guadalquivir este jueves

La Policía Nacional ha confirmado que miembros de la Armada comenzarán las labores de búsqueda de Marta del Castillo en el río Guadalquivir este próximo jueves. Según estas fuentes, los trabajos se llevarán a cabo en la dársena del río con un sonar y se prolongarán, con toda probabilidad, hasta el viernes.

La Policía se unirá a la búsqueda la próxima semanaUna vez que se obtengan los resultados del sonar, la Policía se unirá a las labores de búsqueda, previsiblemente a partir de la próxima semana.

Cabe recordar que los responsables de las diferentes unidades que van a intervenir en el dispositivo de búsqueda del cuerpo mantuvieron el pasado viernes una reunión para planificar las actividades de búsqueda y se han desplazado hasta el lugar donde se realizará la misma a fin de analizar las características técnicas del río.

Estas tareas se llevarán a cabo después de que el juez ordenara a la Policía realizar una nueva búsqueda "con los medios que el Cuerpo considere necesarios", a raíz de un informe entregado por el padre de Marta, Antonio del Castillo, del que se deduce que podría haber restos óseos humanos en algunos puntos del río.

El informe de la investigación

Zoido reconoce que hasta ahora "nadie encuentra" el informe sobre Marta del CastilloPor otro lado, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este martes que ha pedido los informes policiales del 11-M, de Marta del Castillo o del caso Faisán, cuya existencia desveló el exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino, pero hasta el momento "nadie los encuentra".

Antonio del Castillo solicitó hace unos días al ministro que hiciera "pública" y "desclasificara" la investigación sobre el caso de Marta, asegurando que "hay un informe secreto y me gustaría que me dejaran leerlo o al menos que me lo enseñaran".

