El 56% de las personas 'sin techo' de la región ha sufrido alguna agresión

Vivir en la calle no solo se ha convertido en sinónimo de dureza y soledad. También entraña mucho peligro. Más de la mitad de las personas sin hogar reconoce haber sufrido algún tipo de agresión en la Comunidad de Madrid. Así lo recoge el primer recuento de personas sin hogar realizado el pasado diciembre por el Gobierno regional. En concreto, el 56,6% de los 171 entrevistados aseguró haber sido víctima de delitos contra su integridad y seguridad.

"Cada vez que tenemos conocimiento de algún hecho de este tipo lo primero que hacemos es llamar al Samur Social para que atiendan a estas personas", señala Enrique Cuesta, responsable del proyecto con personas sin hogar de la organización Acción en Red. "Luego intentamos que denuncien, aunque en la mayoría de los casos no lo hacen. Se trata de personas que se sienten muy frágiles e invisibles", añade. Cuesta explica que estas agresiones suelen producirse por tres causas: acciones no planificadas (alguien que pasaba por allí y decide ejercer la violencia), conductas premeditadas de aporofobia (odio al pobre) y como consecuencia de algún tipo de conflicto con otras personas sin hogar.



En el caso de la capital, la mayoría de las agresiones se produce en lugares con poca visibilidad fuera de la zona del centro "En el caso de la capital, la mayoría de las agresiones se produce en lugares con poca visibilidad fuera de la zona del centro", afirma este técnico social de Acción en Red. En Madrid, las personas sin techo suelen dormir en Plaza Mayor, Tirso de Molina, Ópera y Plaza de Oriente. Suelen buscar hueco en locales comerciales, cajeros y bocas de Metro. En el resto de la capital, casi todas las noches hay gente sin hogar durmiendo en los puentes de la M-30 (especialmente en Ventas, O'Donnell y Francisco Silvela), Paseo del Prado, López de Hoyos, Corazón de María, Pacífico, el Viaducto de Bailén o Plaza de España, entre otros.



El estudio de campo concluye que en la Comunidad de Madrid hay 2.576 personas viviendo en la calle, de las cuales 919 pernoctan a la intemperie. El documento señala que la causa más frecuente que conduce a esta situación es la falta de trabajo y de recursos, junto con otras causas como las rupturas afectivas y los problemas asociados a drogas y alcohol. Casi un tercio de estas personas (29%) está casada o tiene pareja en la actualidad.



El grupo más numeroso es el comprendido entre los 40 y los 49 años y cerca de la mitad de ellas (44,6%) padece problemas graves o crónicos de salud. La mayoría de estas personas, que son de origen extranjero (51,4%), asegura que está en contacto con los servicios sociales, ya sea de los dispositivos de emergencia o de los servicios normalizados en cada municipio y más de un 80% de ellas recibe algún tipo de ayuda o prestación social, como la Renta Mínima de Inserción (RMI), que en la Comunidad de Madrid asciende a 400 euros para una persona.

Plan de Inclusión de Personas Sin Hogar

La recogida de información para la realización del informe se hizo el pasado 15 de diciembre en las calles y lugares públicos de 17 grandes municipios de la región. Entre esas localidades no se incluyó Madrid capital, que realizó su propio recuento esa misma noche. Sin embargo, los resultados del trabajo sí están incluidos en el documento regional. El trabajo de campo lo realizó Cruz Roja bajo la dirección del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Comillas. Esta acción forma parte de las medidas contempladas en el Plan de Inclusión de Personas Sin Hogar de la Comunidad 2016-2021, que cuenta con un presupuesto de 170 millones de euros.

Menos de personas durmiendo en la calle

El número de personas que duermen en la calle en la ciudad de Madrid ha descendido por primera vez, según datos del último recuento efectuado en la capital: se ha pasado de las 764 personas localizadas en 2014 a las 524 personas de 2016, un 31,4% menos.

