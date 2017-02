El PP acusa al juez Eloy Velasco de poner por escrito en el auto "cosas que son inciertas"

El diputado nacional del PP, Francisco Bernabé, ha criticado que el instructor del caso 'Púnica', el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, "ha pasado de decir que alguien pensó" algo a "poner por escrito cosas que son inciertas" en relación al presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez.

"No hay contratos, no hay conciertos ni trabajos reputacionales, y eso lo ha escrito el juez Velasco", ha señalado Bernabé en referencia al auto en el que el magistrado conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez.

Bernabé ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa acompañado por el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Teodoro García; el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Víctor Martínez; y el vicesecretario de Organización del PPRM, Fernando López Miras.

En este sentido, Bernabé ha llamado la atención sobre la "terminología" que utiliza el juez Velasco en relación a los hechos que presuntamente se le atribuyen a Sánchez. Textualmente, el magistrado instructor habla de "concierto", es decir, "de que hay un acuerdo", así como de "contrato reputacional y trabajos reputacionales", según Bernabé.

Si todo esto es así, los responsables del PP se preguntan "dónde está la hoja de encargo de esos trabajos" o dónde está "el presupuesto aceptado de estos trabajos". De la misma forma, se preguntan "dónde está el expediente administrativo que todo lo sustenta o dónde está el contrato firmado entre las partes".

Igualmente, Bernabé se cuestiona "dónde están los trabajos reputacionales realizados, dónde está la factura por haber hecho esos trabajos o dónde está el pago contra esa factura por los trabajos realizados".

"No existe nada simple y llanamente porque nada se hizo", ha defendido Sánchez, quien ha señalado que "si nada se hizo es evidente que no puede haber la comisión de ningún tipo de delito".

En este sentido, ha reivindicado que España "es un Estado de Derecho", y en un Estado de Derecho los delitos "se cometen por acción o por omisión", es decir, "por infringir las leyes o por permitir con nuestra pasividad que se infrinjan las leyes, nunca por pensamiento".

Al contrario, ha señalado que la infracción por pensamiento "es propia de regímenes dictatoriales y estados policiales, y España, afortunadamente, no lo es". Y Pedro Antonio Sánchez, "ni por acción, ni por omisión, ni por pensamiento ha cometido en ningún momento delito alguno".

Además, Bernabé ha remarcado que este auto coincide con el hecho de que la propia Fiscalía Anticorrupción ha informado esta misma mañana al juez Velasco que "no procede iniciar acción alguna contra Pedro Antonio Sánchez habida cuenta que no se ha realizado ningún tipo de acto y, por tanto, no ve que tenga ningún indicio de prosperar", en palabras del propio diputado.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un informe ante el instructor del caso 'Púnica' en la que se opone a la elevación por éste de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con contratos para mejorar su reputación 'on line'. Considera que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos no llegaron a formalizarse.

"¿SE PUEDE SER MÁS RUIN?"

Ante todo esto, Bernabé lamenta que "nos encontramos ante una oposición que clama, una vez más, exigiendo la dimisión de Pedro Antonio Sánchez", y se pregunta "qué es lo que pretenden". Acaso se pregunta si lo que pretenden es "cargarse a un rival político al que se saben incapaces de vencer en las urnas".

"¿Eso es lo que buscan?", insiste Bernabé, quien se cuestiona si "se puede ser más ruin o caer en más vileza política que la de recurrir de continuo al desprestigio permanente de la persona que está sacando adelante a la Región de Murcia y que está saldando las reivindicaciones históricas de la Región".

Además, Bernabé lamenta que recurren de continuo al "desprestigio" de la persona que "está llevando a Murcia a liderar las tasas de crecimiento económico y de creación de empleo en nuestro país".

A este respecto, el diputado nacional del PP ha defendido que Pedro Antonio Sánchez "es un hombre honrado y trabajador" que es "el líder natural de la Región de Murcia". Se trata, añade, del hombre "al que se le abren las puertas en Madrid y que está consiguiendo que problemas que parecían imposibles de solventar se estén convirtiendo ya en realidades positivas para nuestra Comunidad".

En su opinión, hay que actuar "con limpieza y con nobleza en la vida pública como hace Pedro Antonio Sánchez. Así, ha señalado que el PP "confía" en el presidente de la Comunidad y el partido "entero" está "detrás de él".

"Y que nadie lo dude, porque confiamos en la Justicia, de que una vez más se va a demostrar la absoluta inocencia, como ya han hecho 15 veces antes los jueces cada vez que a Pedro Antonio Sánchez se le ha denunciado de forma injusta y temeraria".

Así, ha confiado en que los jueces actúen "sabia y prudentemente como siempre hacen" y ha afirmado que "la inocencia de nuestro presidente va a quedar demostrada una vez más".

Al ser preguntado por el informe de la Fiscalía Anticorrupción, Bernabé ha señalado que "el partido está plenamente convencido de la inocencia de Pedro Antonio Sánchez", quien "ya ha dado las explicaciones oportunas al respecto".

"Entendemos que la Fiscalía ha actuado con normalidad", según Bernabé, quien considera que "lo que no se entiende es pretender acusar a alguien porque pensó algo". A su juicio, la Fiscalía, "que actúa con independencia y con criterio, cuando ve estas cosas dice que no puede ser, con normalidad".

