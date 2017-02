La banda Silk Road Ensemble, de la que forma parte Cristina Pato, ganadora del Grammy al mejor álbum de World Music

De este modo, la banda, integrada por numerosos artistas de todo el mundo y liderada por el chelista Yo-Yo Ma, se hace de nuevo con un galardón que ya consiguió en el año 2010 con el álbum 'Songs of joy and peace'.

En la madrugada del lunes, Los Ángeles acogió la gala de los Premios Grammy 2017, en los que el último álbum de Silk Road Ensemble se hizo con el galardón en la categoría de 'World Music'.

Un disco en el que se incluye una versión de 'Cabaliño', una pieza tradicional gallega que fue grabada junto a los músicos miembros de 'Rústica', un proyecto en el que participan, además de Pato; los gallegos Davide Salvado, Anxo Pintos y Roberto Comesaña.

El arreglo de esta canción del folclore gallego fue realizada por Anxo Pintos y tiene como solistas a Yo-Yo Man, el iraní Kayhan Kalhor y Davide Salvado.

TABIÉN NOMINADO A MEJOR DOCUMENTAL

Además, este disco fue grabado paralelamente a 'The Music of Strangers: Yo-Yo Man and the Silk Road Ensemble', documental del director ganador de un Oscar y un Grammy Morgan Neville que fue estrenado en junio y que narra la historia de este proyecto musical que aúna la música de los cinco continentes.

Esta cinta también optaba a un Grammy en la categoría de mejor filme musical, que finalmente recayó en 'The Beatles: eight days a week the touring years'.

El documental centra una de sus partes en la figura de Cristina Pato y la música tradicional gallega, en la que exploran la cultura, tradición y evolución del folclore de Galicia.

