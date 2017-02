L'AMIC fa 20 anys amb l'objetiu de crèixer i demostrar la força dels mitjans de proximitat

L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), que va néixer al gener de 1997 amb el nom d'Associació Catalana de Premsa Gratuïta, arriba al 20è aniversari amb més de 280 mitjans associats i té el propòsit d'impulsar la innovació en el sector.

L'AMIC celebra aquest 2017 el seu 20è aniversari amb tota una sèrie d'actes que van començar al mes de novembre quan l'Associació va visitar les institucions de la Comissió Europea a Brussel·les, va presentar el llibre "10 Claus per una fórmula més eficient a partir de l'anàlisi de la innovació digital internacional" fruit del Premi de Recerca en Nous Models de Negoci de la Premsa de Proximitat que va atorgar a la Doctora Carmina Crusafon.

El dia 23 de novembre l'AMIC va presentar oficialment el logotip del 20è aniversari, durant la trobada territorial entre els editors de l'àrea metropolitana de Barcelona.

El president de l'AMIC, Ramon Grau, ha expressat en un comunicat que "amb orgull podem dir que som una Associació que malgrat la crisi, els editors associats no tanquen, sinó que creixen i diversifiquen la seva oferta de canals d'informació".

En aquest sentit apunta que l'AMIC "construeix escenaris de col·laboració entre mitjans per millorar el conjunt, incorpora cada cop més mitjans -acostant-se als tres-cents associats- i actua com a patronal del sector, pensant sempre en el conjunt dels mitjans impresos i digitals, no només amb els associats actuals, pensem i defensem els interessos de tot el sector".

Els 20 anys: d'ACPG a AMIC

L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació va néixer al gener de 1997 sota el nom d'ACPG -Associació Catalana de Premsa Gratuïta- amb l'objectiu d'agrupar la premsa de proximitat gratuïta de Catalunya i poder actuar amb més força tots junts.

Durant els primers anys estava integrada per unes desenes de publicacions gratuïtes, la gran majoria de proximitat, que van arrelar a molts municipis i comarques catalanes i que en molts casos han esdevingut els mitjans més llegits en el seu territori.

En els últims deu anys l'Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals ha passat de 37 capçaleres associades (llavors totes publicacions gratuïtes) a completar l'any 2014 amb 206 mitjans associats: 101 publicacions impreses i 105 mitjans digitals.

En aquesta dècada l'associació s'ha obert en dues direccions: una geogràfica, a les Illes Balears, País Valencià i Andorra, a on comptem amb més de trenta mitjans associats; i l'altra, cap a altres formats, que ens ha portat a esdevenir l'associació de mitjans d'informació digitals generalistes, temàtics i territorials del país.

Fa poc més de dos anys l'Associació va canviar el nom, d'ACPG a AMIC, perquè en aquesta nova dècada l'Associació es vol convertir en una veritable patronal del sector dels mitjans d'informació i comunicació potenciant tres grans eixos: la qualitat del col·lectiu, prioritzant el rigor a través de control de les tirades i audiències, i les millores del contingut redaccional; la utilitat, posant tots els recursos encarats al servei dels editors; i la representativitat, volem aglutinar tota la premsa professional de proximitat i especialitzada, sigui en suport paper o digital, per donar valor al nostre col•lectiu davant el mercat i administracions.

Els propòsits de futur de l'AMIC

Les activitats impulsades per l'Associació, formada per més de 280 mitjans, durant l'any 2016 van voler ajudar als editors d'arreu del territori a visualitzar cap a on va el futur dels mitjans de proximitat, tant en el desenvolupament de nous productes i formats, com en la creació de noves fórmules o nous models de negoci.

El president de l'AMIC, Ramon Grau, ha explicat que "és en aquesta direcció, i molt especialment en el marc del 20è aniversari de l'AMIC, que commemorem aquest any 2017, que volem impulsar accions que potenciïn aquesta mirada al futur dels mitjans de proximitat i especialitzats".

Per als propers anys, Grau veu l'associació com "com una veritable central de vendes de publicitat i de generació de nous models d'ingressos" en el sentit d'ajudar a als mitjans de proximitat a diversificar la seva oferta i créixer en ingressos, a més de buscar fòrmules de col·laboració en el sector periodístic de proximitat, ja que segons Grau "pensem que ara la innovació és tasca de tots, i a l'AMIC volem ser-ne un dinamitzador principal".

Les activitats durant el 20è aniversari

El president de l'associació ha assegurat que al llarg d'aquest any "l'AMIC continuarà apostant per situar-se com la patronal dels mitjans d'informació, oferint els millors serveis per als seus associats".

Entre les activitats per aquest 20è aniversari destaquen a la primavera la Jornada a Palma de Nous Models de negoci de la premsa de proximitat, cap a la meitat d'any Reus, Ciutat de la Cultura Catalana 2017, acollirà la XX Assemblea de l'AMIC.

Al mes de maig se celebrarà a la Pedrera el lliurament de premis de la 9a edició de Ficcions, l'aventura de crear històries 2017, en la que es preveu una participació de més de tres mil estudiants de secundària d'instituts d'arreu de l'àmbit lingüístic català.

A finals d'any organitzarem a Barcelona la sisena edició de la Jornada Internacional de Mitjans de Proximitat.

