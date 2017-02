Gimeno dice que los gastos sociales han aumentado en 2016 en 696 millones frente a una previsión de 338

Por áreas, en Salud se han gastado 527 millones más que en 2015 frente al aumento de 210 de lo previsto, en Educación han sido 136 más frente a una previsión de 47, en el IASS ha crecido en 12 millones (por 37), en Innovación y Universidad 14,7 (por 10,7), en Vivienda social 2,8, lo previsto, y en rehabilitación de vivienda 3,5, lo mismo. En Comarcas el gasto ha sido de 64,7, 24,6 más de lo que se presupuestó.

Ha expuesto que los gastos no financieros han crecido en 385 millones y no los 140 presupuestados, mientras que los costes financieros han bajado en 309,4 más de los -297,4 que el Gobierno anunció. Ha destacado que a los proveedores se les paga a 30 días desde hace seis meses y ha avanzado que no hay créditos de tesorería a 31 de diciembre.

"No tengo nada que ocultar" en cuanto a gastos, que se han ejecutado al 96 por ciento, ha proseguido el consejero, indicando que la ejecución de los gastos se sitúa en el 96 por ciento, y haciendo notar que "nunca ha habido una gestión más alta", creciendo "de una forma espectacular" debido a la acción política del Ejecutivo y al mandato del Parlamento.

"No se puede ejecutar el Presupuesto al cien por cien nunca, lo raro es que casi nos acercamos al cien por cien", ha indicado Gimeno, quien ha dicho a Podemos que sus enmiendas se han llevado a término en un 90 por ciento.

El Inaem ha gastado el cien por cien de lo presupuestado, pero no lo ha podido certificar aún porque primero debe hacerlo la UE, aunque sí lo han hecho los centros especiales de empleo.

Fernando Gimeno ha defendido su política fiscal al afirmar que los ingresos han subido en 400 millones, poniendo el ejemplo del impuesto de sucesiones y donaciones, por el que se ha recaudado 35 millones más de lo previsto.

Además, por primera vez en Aragón la diferencia entre recaudación y derechos reconocidos es positiva, ha dicho Gimeno, quien ha comentado que "es normal que no coincida". La liquidación del impuesto de sucesiones es de 158,8 millones con 149,8 millones en derechos reconocidos.

POCO SERIO

El portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Antonio Suárez, ha dicho que Gimeno es "poco serio, poco responsable, no es de fiar y es un manipulador de datos".

Ha señalado que no se ha cumplido el objetivo inicial del Gobierno de ejecutar los impuestos cedidos y propios al cien por cien, "que crecieron como consecuencia del impuestazo", alcanzando el 97,9 por cien, y ha añadido que la clave de los ingresos está en los que provienen de la Administración General del Estado, 1.700 millones. Los derechos reconocidos por ingresos no financieros es del 99,5 por ciento y no del 100,5 por ciento, ha recalcado.

"Le dijimos que esa subida fiscal, aparte de que no conseguiría llegar al 100 por cien, era negativa para la economía aragonesa y así se ha demostrado", ha expresado Suárez, quien ha lamentado que 2016 es el primer año en el que hay más empresas que abandonan Aragón que sociedades que se instalan.

El portavoz de Hacienda del PP ha proseguido manifestando que la recaudación por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se ha situado en el 77,53 por ciento, por debajo del 88,56 de 2015 y que sucesiones solo ha aumentado en 19,5 millones y el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) ha permitido recaudar siete millones más.

"Usted ha fracasado en la gestión de los impuestos cedidos y propios", ha dicho Suárez, insistiendo en que la gestión de los ingresos se sitúa en el 99 por ciento.

Los ingresos por el IRPF, el IVA y los impuestos especiales ha sido de casi el 100 por cien y ha puesto de relieve el "magnífico comportamiento" de los fondos de suficiencia, garantía y convergencia, que han crecido un 114,21 por ciento.

GASTOS

La ejecución de gastos se ha quedado en el 96,65 por ciento, ha planteado Suárez, debido a que las inversiones reales han llegado al 77,68 por ciento y no se han ejecutado 67 millones de transferencias de capital.

Además, Suárez se ha quejado de que las inversiones del Departamento de Educación se han situado en el 71,80 por ciento, en Desarrollo Rural ha sido del 70,14 por ciento y del Salud 60,01 por ciento, espetándole que "mucho colegio y mucho hospital, y ustedes no ejecutan el Capítulo de inversiones en Educación y Sanidad".

Ha advertido de que los pagos afectan a corporaciones locales y colectivos sociales y que estos "no solamente necesitan que se les reconozcan derechos, sino que puedan cobrar para a su vez prestar servicios a las personas".

Sobre los pagos a colectivos, ha destacado que el Departamento de Presidencia adeuda 46 millones de euros, Economía 52, Comarcas 15 y el Inaem 61 millones. "Se han reconocido derechos pero no se han pagado", ha lamentado Antonio Suárez esta mañana.

TECNICISMOS

El diputado del PSOE Alfredo Sancho ha dicho que el número de empresas que se instalan en Aragón ha aumentado un 30,9 por ciento. Los ingresos corrientes han aumentado en más de dos puntos, mientras que los ingresos no financieros han subido un 21,22 por ciento, y la región ocupa el cuarto lugar en cuanto a gastos, con una ejecución del 96,65 por ciento de los no financieros.

Desde Podemos, Héctor Vicente ha rechazado "los tecnicismos", preguntando al consejero "para qué sirve" decir que la ejecución de los gastos ha sido del 99 por cien "a los pacientes de Alcañiz, a los alumnos y padres de Sobradiel, de Pedrola, a las cuadrillas forestales". Ha traído a colación la exclusión de algunas enmiendas de Podemos aprobadas por las Cortes.

La parlamentaria del PAR, Elena Allué, ha criticado la subida fiscal "no para mejorar los aspectos sociales", sino "para cubrir agujeros" y ha hecho

hincapié en que los niveles de ejecución del Presupuesto son los mismos que en 2012 y 2013. Ha pronosticado que faltarán ingresos "otra vez" en 2017.

El portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, ha considerado que "ese pacto político con Podemos y CHA ha convertido este Presupuesto es un simple disparate", afirmando que "han malgastado a espuertas, no han hecho nada productivo". Ha dicho que la subida fiscal "no tenía sentido" y que no se ha recaudado más ni se ha reducido el déficit.

El diputado de CHA, Gregorio Briz (Grupo Mixto), ha defendido la gestión de Gimeno al opinar que "había que cambiar la dinámica de los impuestos" y se ha preguntado si la subida del impuesto de transmisiones "ha ido mal" por razones de mercado, tras lo que ha destacado el comportamiento del de sucesiones y donaciones.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.