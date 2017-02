Mercedes Fernández confía en que el PSOE apoye su Ley de Emprendedores "igual que el PP apoyó los presupuestos"

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, Mercedes Fernández ha incidido en que "nadie entendería el rechazo a la ley", remarcando que será buena para agilizar procesos administrativos y ayudar a emprendedores y pymes.

Desde el PP también preguntarán por el Hospital del Oriente, el Museo de Bellas Artes de Asturias y el proceso infructuoso de selección de gerente para Sogepsa en un pleno que incluirá preguntas al presidente del Principado, el socialista Javier Fernández.

La portavoz y presidenta de Foro, Cristina Coto, instará al Principado a invertir en la Universidad de Oviedo y pedirá que se elabore con urgencia el proyecto de financiación para la institución académica, conocido como contrato-programa.

Ciudadanos, por su parte, centrará sus propuestas plenarias en pedir medidas que frenen el consumo de alcohol entre menores y el control en el uso de antibióticos y vacunas en animales durante la cadena alimentaria, así como en exigir al Principado que sea "más proactivo" a la hora de impulsar la autopista del mar, según adelantó su portavoz, Nicanor García.

La siniestralidad laboral, tras los dos últimos accidentes mortales; el transporte escolar en la zona rural; la UTE de Villabona y la contaminación atmosférica serán los asuntos que presentará IU, según explicó la diputada Concha Masa.

Podemos incidirá en la gestión de la Fundación Barrero, la exigencia de calidad en la educación concertada, el "apagón" de la TPA en algunos puntos de la zona rural, el Salario Social y los planes Leader, como ha indicado su portavoz, Emilio León.

INVESTIGACIÓN SOBRE CURSOS DE FORMACIÓN

Además, los portavoces han respondido a preguntas sobre la comisión de investigación que propone Podemos relativa a los cursos de formación y otras ayudas en materia de concertación social. Si alguno de los grupos la rechaza, la decisión pasaría por el pleno donde debería obtener la mayoría del hemiciclo.

El portavoz socialista, Fernando Lastra, ha señalado que todavía está abierto el plazo de diez días para analizar la propuesta antes de decidir si el PSOE apoya o no la iniciativa. No obstante, ha apuntado que este tipo de comisiones no suelen ser útiles cuando los casos están siendo investigados judicialmente, ya que terminan resultando "redundantes".

Mercedes Fernández (PP) ha recordado que su grupo siempre ha apoyado las comisiones de investigación, aunque matiza que pondrá como condición que se espere a terminar primero las comisiones que siguen abiertas para "ordenar los trabajos y no coleccionar comisiones de investigación". "Pediremos que se posponga salvo que lo que se pretenda no sea investigar sino otra cosa", ha añadido.

Emilio León interpreta de las palabras de los portavoces de PSOE y PP que existe una "ley del silencio" entre ambas formaciones para evitar dar "explicaciones públicas" sobre los cursos de formación o el 'caso Aquagest'.

Desde Foro, Cristina Coto se ha limitado a comentar que todavía no ha recibido el escrito y que su formación esperará a conocerlo en detalle antes de determinar su posicionamiento.

Para Ciudadanos, será clave conocer si la propuesta es extensiva a todos los cursos de formación o se limita al caso concreto de la investigación judicial abierta a UGT. "Primero veremos los términos de la petición", ha comentado.

Finalmente, Concha Masa ha confirmado que IU apoyará la iniciativa como ha hecho con todas las peticiones de constitución de comisiones de investigación en el ámbito parlamentario.

Consulta aquí más noticias de Asturias.