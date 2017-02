Mercedes Fernández afirma que el PP ganará las elecciones en Asturias a no ser que el partido "no se presente unido"

Ha realizado estas declaraciones a los medios en la primera jornada del Congreso Nacional del PP en Madrid, en la que ha mostrado su deseo de que el próximo congreso del PP autonómico se resuelva satisfactoriamente, igual que el estatal.

"Podemos ganar las elecciones. Solo hay una cosa que puede dar la victoria a la izquierda, y es que el PP no se presidente unido. Hay que presentarse unidos a unas elecciones", ha destacado. Uno de los periodistas ha matizado que disputar la presidencia del PP no quería decir necesariamente que el partido no vaya unido a las elecciones, ante lo cual Fernández ha respondido: "es una opinión".

Sobre el congreso nacional, ha destacado la buena y nutrida representación de la delegación asturiana. Ha elogiado el "liderago sólico que convence en Europa" de Mariano Rajoy. Según Fernández, "supo vencer con solvencia, paciencia y resistencia todos los obstáculos que nos fueron surgiendo en el camino".

Ha mostrado su deseo de llegar "a unos textos finales que sean lo más equilibrados posibles y lo más representativos del conjunto de los populares en España".

ACUMULACIÓN DE CARGOS

Sobre la acumulación de cargos, ha explicado que hay una serie de enmiendas transaccionales al respecto, pero se ha mostrado "muy abierta en la materia", porque al final no todas las cosas tienen que estar recogidas". Así, ha puesto su propio caso como ejemplo, al recordar que ella misma no es senadora, y es "la primera vez que un presidente del PP de Asturias no es presidente, portavoz parlamentario y senador".

"A mí no me lo dijo ningún estatuto, me pareció que era adecuado no hacerlo de esa forma y propusimos por esa razón a Fernando Goñi. Hay otras circunstancias en las que hay personas con muchas capacidades, como el caso de la secretaria general (en referencia a María Dolores de Cospedal, que combinó su responsabilidad con la de presidenta de Castilla La Mancha) , que ha desempeñado las tareas que se le encomendaron", ha explicado.

