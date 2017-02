Crespo recurrirá la sentencia porque cree que debía haber sido absuelto

En declaraciones a Cuatro y a La Sexta, ha afirmado que tanto él como el resto de imputados en la causa -entre ellos los supuestos cabecillas de Gürtel, Francisco Correa y Álvaro Pérez- son "absolutamente inocentes". "Nosotros hemos demostrado prueba a prueba que lo que decía la Fiscalía no era cierto. Y sin embargo, yo tenía la plena convicción de que íbamos a ser condenados", ha dicho.

Pese a afirmar que no quería valorar la sentencia, ha opinado que algunas partes son "un disparate", y ha criticado también la condena a nueve años de prisión a la exconsejera Milagrosa Martínez, "sin haber siquiera aparecido el reloj que se le imputa haber recibido".

Estoy consternado, ya no tanto por mí, q me afecta directamente, y mucho, sino por personas como los funcionarios, q no han tenido ninguna participación delictiva en todo este asunto y han perdido sus carreras y sus vidas. Y eso sí q es duro", ha dicho.

También ha comentado la "coincidencia" de que la sentencia se haya conocido el día que comienza el congreso del PP. "No creo en las casualidades", ha añadido. Según ha dicho, aunque hace años que no es afiliado, sigue teniendo muchos amigos en el partido que le han "mandado ánimos".

Según ha dicho, no teme la prisión, sino "la injusticia", y él afronta la situación "con tranquilidad", igual que ha afrontado el juicio, "con el ánimo de los inocentes y de quien aspira a defenderse a pesar de las presiones a la Justicia".

Y es que, a su modo de ver, la presión mediática ha influido en la Justicia. Crespo no ha querido valorar si las condenas pretenden ser ejemplarizantes pero sí ha avisado de que la misión de la Justicia no es esa, sino imponer las penas que corresponden por los delitos. "Para lo otro ya estuvo la toma de la Bastilla, los ahorcamientos y la guillotina", ha añadido.

