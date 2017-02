La Junta promete que en dos meses saldará todas sus deudas del Bono de Empleo Joven

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía está a punto de ponerse al día con el Bono de Empleo Joven. Así al menos lo anunció ayer el responsable del ramo, José Sánchez Maldonado, que aseguró en el Parlamento andaluz que todos los expedientes están ya revisados y que "en dos meses" estará "todo pagado", ya que únicamente queda por resolver 666 subsanaciones por parte de las empresas.

En total, la Junta debe aún más de 4.000 ayudas a empresasEste programa del Gobierno andaluz, que nació con la voluntad de fomentar la contratación de jóvenes de entre 18 y 29 años mediante subvenciones a empresas, ha ido acumulando año tras año retrasos en el abono de las ayudas. Así, en la primera convocatoria, correspondiente a 2014, se presentaron 3.989 solicitudes de ayuda tras la contratación de los trabajadores, de las cuales se resolvieron positivamente 2.640, de las que aún faltan por pagar 382.

En la segunda convocatoria 2015-2016, el número de solicitudes ascendió a 10.169, de las que se aprobaron 7.056. De estas últimas, se abonaron al cierre de 2016 un total de 3.399. Quedan otras 2.991, que ya han sido aprobadas, y las 666 pendientes de subsanación. En total, sumando ambas convocatorias, la Junta adeuda un total de 4.039 subvenciones aprobadas a las empresas contratantes.

Este programa subvenciona con 4.800 euros cada contrato a jornada completa y con 2.500 los que son al 50%. Según la Junta, desde 2014 se han contratado a algo más de 14.000 jóvenes.

"Años" sin que les llamen para trabajar

El Ejecutivo de Susana Díaz asegura que las dificultades presupuestarias por las que atravesó este programa se deben a los "recortes" del Gobierno central" y al "retraso" en la transferencia de los fondos. Según la Junta, la convocatoria de 2014 se nutría de las transferencias anuales que tiene que abonar el Estado a las comunidades autónomas que tienen traspasadas las competencias en políticas activas de empleo, y que no se materializaron hasta noviembre de 2015.

Mientras, la convocatoria de 2015-2016 se financió, explica Empleo, con cargo a los fondos europeos, lo que ha permitido abonar algunas de las ayudas "una vez concluyó la reprogramación con motivo del cambio del marco europeo de financiación".

"Jamás me han llamado de nada", denuncian los potenciales beneficiariosLos retrasos en el pago de las ayudas a las empresas no es el único punto débil de este programa. Y es que muchos de los jóvenes potencialmente beneficiarios denuncian llevar "años" esperando que alguna empresa los llame para trabajar. "Jamás me han llamado de nada", se queja a través de las redes sociales una de las afectadas; "En Málaga se está convirtiendo en un timo y en una tomadura de pelo", comenta otra.

Y a pesar de que son las oficinas de empleo y las empresas las que deben gestionar las contrataciones, muchos de los que esperan un empleo deciden contactar con las empresas por su cuenta para darles a conocer ellos mismos el funcionamiento del programa.

