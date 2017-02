Mieres reclama al Principado que garantice la financiación del 25% para los fondos mineros

Considera que "las cuencas no podemos permitirnos el lujo de seguir perdiendo el tiempo y el Principado de Asturias no puede seguir ausente en los grandes asuntos. En otras comunidades autónomas, los ejecutivos regionales están poniendo en marcha programas específicos para las comarcas mineras. Asturias no puede ser la excepción", ha señalado Manuel Ángel Álvarez, alcalde en funciones de Mieres.

Álvarez ha asistido hoy al debate en la Junta General sobre la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de IU para que el Principado de Asturias apruebe un Plan de choque para las Cuencas, una iniciativa impulsada por los alcaldes de Mieres, Langreo, Lena y Riosa. Posteriormente participó en una reunión de ACOM.

"El Principado tiene que poner las cartas sobre la mesa, no puede seguir jugando al gato y al ratón. Debe garantizar públicamente que aportará el 25 por ciento del presupuesto de los proyectos que reciban fondos mineros y, sobre todo, tiene que informar de los proyectos que defenderá ante el Gobierno de España. Los Ayuntamientos y la ciudadanía de las comarcas mineras tenemos derecho a conocerlos y el Principado la obligación de ser transparente", ha considerado el alcalde en funciones.

"Hoy el consejero de Industria defendió en el parlamento regional que había que darle un voto de confianza al nuevo ministro, esperemos que la cortesía no se transforme en indolencia a la hora de defender los intereses de las comarcas mineras', añadió.

