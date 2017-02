"El reto es hacer de CEPYME una organización independiente, autosuficiente y necesaria", afirma López de Hita

En declaraciones a Europa Press, el también presidente de la CEPYME-Aragón, ha subrayado que el nuevo Comité Ejecutivo de la Confederación en Zaragoza es "más amplio y fuerte". "Los retos fundamentales son hacer una organización empresarial independiente, autosuficiente y necesaria".

Ha concretado que la organización debe ser independiente de "lo político", autosuficiente "en lo material" y seguir siendo necesaria "para sus asociados". "En esta filosofía creo que se encierra el objetivo de este Comité, que representa a los sectores más fuertes de la pyme". Ha aprovechado para recordar que la pequeña y mediana empresa supone el 99 por ciento del tejido empresarial de la Comunidad aragonesa.

Ha evidenciado que las pymes en Aragón han superado una etapa "muy complicada" durante estos años por la crisis económica, en la que han tenido que "reestrucutrarse" y reformar "sus servicios". Aunque ha reconocido que la situación "todavía no es muy boyante", una vez superados los problemas "graves" la organización ya puede centrarse en ofrecer otro tipo de servicios a la pequeña y mediana empresa.

Las elecciones de CEPYME-Zaragoza serán en próximo 16 de febrero, día en el que se elegirá al nuevo presidente y Comité Ejecutivo de la organización empresarial para los próximos cuatro años. El plazo para presentar candidaturas finalizó este miércoles, día 8, y sólo se ha presentado la encabezada por López de Hita.

Ha considerado que el hecho de que sólo se presente una candidatura demuestra la unidad que hay en la organización empresarial, algo que debería ser "un ejemplo" para otros sectores. No obstante, ha apuntado que esto no quiere decir que no haya debate interno, dado que CEPYME es "un foro" en el que los distintos sectores hablan de sus diferencias con el objetivo de llegar a puntos de encuentro beneficiosos para todos.

Después de este proceso de renovación de CEPYME-Zaragoza, en marzo se elegirá al nuevo presidente de la Confederación en Aragón. Preguntado por si se presentará a la reelección como presidente de la organización empresarial en la Comunidad, ha indicado que esto está en manos del Comité Ejecutivo que se presente.

AURELIO LÓPEZ DE HITA

Aurelio López de Hita es natural de Mazaleón (Teruel), profesor diplomado en Educación Física, con estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza y la UNED y empresario del sector de la construcción.

Es presidente de CEPYME Zaragoza y CEPYME Aragón desde 2005, vicepresidente de CEPYME a nivel nacional, miembro del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva y vocal de la Junta Directiva de CEOE.

