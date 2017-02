Lastra (PSOE): "Pedro sin Patxi puede ganar, pero Patxi sin Pedro lo tiene difícil"

La diputada socialista Adriana Lastra ha asegurado este jueves que el ex secretario general Pedro Sánchez puede ganar las primarias socialistas sin el exlehendakari Patxi López, pero que López lo tiene difícil para hacerlo sin Sánchez. Por ello, ha asegurado que López "será bienvenido como cualquier militante" al proyecto de Sánchez si finalmente decide no presentarse.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Lastra ha señalado a López como una persona "leal con el partido y con Pedro" pero ha admitido que fue "una sorpresa" que se presentase sin tener "una conversación de tú a tú" con Sánchez. Es más, cree que la decisión de López, aunque "legítima", fue "equivocada".

Por otro lado, la asturiana ha opinado que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "acabará presentándose" como candidata. "Me imagino que estará pensando e ideando su propio proyecto para si llega a liderar el PSOE", ha apostillado.

"LA MILITANCIA NO VA A PARAR HASTA RESTITUIR A SÁNCHEZ"

La diputada se ha mostrado convencida de que Sánchez ganará las primarias del partido porque ve "ilusión y esperanza" en los actos que el ex secretario general ha celebrado por España "que no se veía en el PSOE desde hace 20 años".

"La militancia es solidaria y un acto de injusticia solo se repara con un acto de justicia. Creo que la gente vio el honor del PSOE dañado en lo que paso el 1 de octubre en la figura del secretario general, y creo que no va a parar hasta restituirlo", ha opinado.

Pese a ello, Lastra no cree que Sánchez vaya a dejar la política si finalmente no sale elegido para la Secretaría General -como el mismo anunció. "Se refería a que dejaría la primera línea, que no pondría palos en las ruedas al secretario general", ha matizado.

"Pedro dijo que sería leal. Pero nadie nunca de este equipo dejaremos la política, porque para nosotros es como respirar. Yo soy diputada en Cortes, y daría un paso atrás", ha remachado.

ESPERA PODER ENTENDERSE CON PODEMOS EN EL ÁMBITO NACIONAL

Preguntada sobre cual debe ser la relación con Podemos, Lastra ha asegurado que "en la realidad de futuro" el PSOE tiene que entenderse con la formación 'morada' también en el ámbito nacional. "Ya gobernamos en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas", ha recordado.

Por otro lado, ha querido dejar claro que fue Podemos quien "se negó siempre a sentarse" cuando el Rey encargó a Sánchez ir a la investidura. "Siempre dijimos que el pacto podía ser a tres, con Podemos y Ciudadanos. Pedro no ostenta el Gobierno porque Podemos se negaba", ha explicado.

"Cuando Pedro dice que se equivocó con la relación con Podemos, se refiere a que no vimos lo que había detrás del partido. Ese movimiento de gente, esos cinco millones de españoles a los que no supimos darle una respuesta política", ha remachado.

"NO SOMOS CAPACES DE SACAR RÉDITO A LO QUE HACEMOS EN EL CONGRESO"

En relación a los resultados del CIS -que colocan al PSOE como tercera fuerza y al presidente de la Gestora, Javier Fernández como líder mejor valorado- Lastra ha dicho no estar contenta con los resultados. "Me gusta que subamos en el CIS, pero me habría gustado mantener ese 23% que teníamos en agosto cuando Pedro era el líder", ha lamentado.

"Más del 60% dice que la labor de la oposición del PSOE es muy mala. Hemos hecho cosas buenas, como la subida del SMI, pero es tal el ruido en el seno del partido y el desconcierto entre nuestros votantes que hemos perdido toda la coherencia y no somos capaces de sacar rédito a lo que hacemos en el Congreso", ha explicado.

