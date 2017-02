Echenique se planteará su "lugar" orgánico tras Vistalegre II "de una manera participada" si lo tiene que hacer

En declaraciones a los medios de comunicación, Echenique ha aludido así al principio 'una persona, un cargo' orgánico, que quieren implantar el secretario Político y aspirante a la Secretaría General, Iñigo Errejón, y el actual líder, Pablo Iglesias, en cuya lista concurre el dirigente aragonés.

"Me gusta no avanzar escenarios y no tomar decisiones antes de

hablarlas con mis equipos y, más ampliamente, con la gente", ha dicho, explicando que si tiene que elegir lo hará "hablando con el Grupo -Parlamentario de las Cortes de Aragón-, el Consejo Ciudadano, los Círculos, con mi equipo de Organización estatal", siempre "pensando dónde aporto más y dónde puedo ayudar mejor a que cambiemos la sociedad".

Ha recordado que "no hemos votado y de eso dependen un montón de cosas", recalcando que "no hemos tenido tiempo de hablar del después de Vistalegre de una manera participada y colectiva".

