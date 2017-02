El 82% de los andaluces cree que la sanidad pública ha empeorado en los dos últimos años

La percepción que los andaluces tienen de la sanidad pública de la comunidad ha empeorado en los dos últimos años. Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por la asociación de consumidores Facua el pasado enero entre 5.447 usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las ocho provincias, con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años.

Casi el 90% de los usuarios aseguran que las Urgencias hospitalarias están saturadasEl 82% de los entrevistados considera que la calidad asistencial en la sanidad andaluza es peor ahora que hace dos años, mientras que en la encuesta realizada a finales de 2015, este porcentaje se situó en el 76%, es decir, seis puntos menos. El 15% cree que la calidad no ha variado, y solo un 3% afirma que ha mejorado.

Los pacientes andaluces muestran su mayor descontento con las Urgencias hospitalarias. No en vano, casi el 90% de los participantes en la encuesta denuncia que las urgencias de sus hospitales de referencia están saturadas (85% en 2015), mientras que el 3% dice que funcionan con normalidad (el resto, no saben o no contestan).

En cuanto a las Urgencias de los centros de salud, la percepción de saturación cae al 64% (en 2015, un 55%); y los que opinan que el funcionamiento es correcto asciende al 23%.

El nivel de satisfacción también deja mucho que desear respecto a lo que tardan los andaluces en conseguir citas médicas. De hecho, el 79% de los encuestados considera que estos plazos son excesivamente altos cuando intentan que les vea el especialista; el 71% opina lo mismo respecto a las intervenciones quirúrgicas; y el 66% cuando se trata de pedir cita para la realización de pruebas diagnósticas.

Solo sale bien parada la obtención de una cita con el médico de Atención Primaria, ya que el 43% valora que el plazo es reducido, por el 35% que lo considera muy elevado.

Pese al descontento, solo el 27% ha puesto una reclamación por escrito alguna vezLos encuestados han valorado también su experiencia en el centro de salud. El 45% afirma que espera entre 15 y 30 minutos con respecto a la hora de su cita; y un 39% mantiene que aguarda más de media hora.

Además, el 68% de los pacientes dice percibir cierta limitación por parte de los médicos a la hora de prescribirles medicamentos; y el 69% se queja de que su médico de cabecera le restringe las derivaciones al especialista. Por último, una cuarta parte de los entrevistados señala que el tiempo que el facultativo les dedica en consulta es corto.

Pese a estas valoraciones, la encuesta de Facua refleja que solo un 27% de los participantes ha presentado alguna vez una reclamación por escrito, por el 73% que no lo ha hecho nunca.

