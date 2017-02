Guerra abierta entre las Plataformas antidesahucios de Asturias y de Oviedo por la actuación de Taboada en un desalojo

La actuación de la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, (Somos Oviedo-Podemos) en la paralización del desahucio de un padre y sus tres hijos este miércoles en Oviedo ha destapado una guerra abierta entre la

Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias (Pah Asturias) y la plataforma Pah-Oviedo StopDesahucios.

Esta mañana tras lograr paralizar el desahucio de Jonathan y sus 3 hijos de 6,7 y 3 años, en la Calle Purita de la Riva, 8 de un piso de propiedad del Principado, la Pah-Asturias mostró su malestar por la actuación de la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, acusándola de "entorpecer" y "negociar unos plazos inadmisibles que ponen en peligro la alternativa habitacional" de Jonathan y su familia.

"Denunciamos la actuación de Ana Taboada que enturbió la negociación con la procuradora de la otra parte, que llegó a pedir a la comitiva judicial que realizara el desahucio, a lo que la comitiva judicial se negó y por eso se pudo parar", afirmaron desde Pah.

En declaraciones a Europa Press, Miguel Ángel García, portavoz de Pah Asturias, ha manifestado que la plataforma que representa es "apartidista y asindicalista" y que solo defiende los intereses de los ciudadanos.

La respuesta de la Pah-Oviedo StopDesahucios llegó en forma de comunicado a primera hora de la tarde en la que defienden la actuación "impecable" de Taboada, "hasta el punto en que sin su mediación no habría sido posible paralizar el desahucio de una forma satisfactoria y ganar tiempo para buscar una solución habitacional para Jonathan y sus tres hijos", asegura la plataforma local.

TABOADA COMO CABEZA DE TURCO

Recuerdan que en el protocolo de Pah-Oviedo ante un desahucio inminente "es siempre solicitar la colaboración de los grupos municipales afines a nuestra causa; así como informar a la concejalía de servicios sociales".

Pah-Oviedo concluye el comunicado revelando que "las relaciones entre la Plataforma Antidesahucios de Oviedo y la de Asturias no pasan por su mejor momento. "Es un hecho público y notorio que no queremos ni debemos ocultar. Ahora bien, lo que no es de recibo es que la Plataforma de Asturias utilice a Ana Taboada como cabeza de turco para dirimir las diferencias y discrepancias en el movimiento asociativo. Es injusto e inmoral".

Consulta aquí más noticias de Asturias.