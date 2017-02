Un guarda forestal lamenta la falta de coordinación con el SEPA para atajar los incendios

"Creo que se desaprovecha nuestro conocimiento y experiencia

porque no existe ninguna coordinación y además actualmente la legislación establece nuestra labor en la extinción de incendios es muy limitada y se limita a la prevención y vigilancia", ha explicado en la Comisión de Investigación que se celebra en la Cámara.

Ha explicado que a veces la colaboración a la Guardería se pide únicamente en momentos ya extremos, como pasó en 2015, cuando se puso a los guardias en una "tesitura muy compleja porque les hicieron tomar decisiones que no les competían".

De ahí que haya reclamado un protocolo de actuación que especifique como hay que colaborar y esa colaboración no se quede en que "yo conozco a alguien y entonces le explico algo".

Además ha manifestado, en relación con los incendios de diciembre de 2015, que "todo el mundo tenía claro que el índice de incendio no correspondía con la realidad, porque eran épocas de grandes sequías y con viento sur".

Ha indicado que no sabe con certeza si alguien comentó a sus superiores la necesidad de elevar el índice de riesgo. "No hay documento oficial que diga si se comunicó o no pero el hecho era muy evidente, todo el mundo con un mínimo de experiencia sabía que la época era muy, muy peligrosa", ha añadido.

También ha manifestado que la Guardería de Medio Natural no recibe el índice de incendio de manera diaria y por tanto no lo conocen, una tarea que debería ser bien sencilla y que a su juicio no se lleva a cabo por la "dejación y descoordinación" ya que si se envía por mail todas las mañanas a la Guardería Forestal.

En la comisión de investigación también ha comparecido César Pérez Álvarez, en su condición de representante de la Unión de Cooperativas Forestales de Asturias UCOFA, que ha considerado "indispensable" el trabajo de las Cooperativas forestales en las labores de prevención y extinción de incendios.

Ha indicado que en diciembre de 2015 "se les puso en alerta del riesgo de incendios", aunque no ha recordado que día recibieron esa notificación por parte de un miembro del SEPA "a través de un grupo de wassap".

El compareciente ha lamentado la falta de recursos y medios para desarrollar todas las labores de prevención necesarias, afirmando que en 2015 no se llevó a cabo la convocatoria correspondiente, y ha asegurado que existe "presión" por parte de los ganaderos para poder limpiar las zonas de pasto, limpieza que se puede llevar a cabo o con desbroces o con quemas controladas.

