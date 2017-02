La Junta apuesta por el satélite como "solución única" para llevar las telecomunicaciones al medio rural

Así lo ha manifestado este miércoles en Palencia la directora General de Telecomunicaciones, Victoria Seco, instantes antes de reunirse con el delegado de la Junta en la provincia de Palencia, Luis Domingo González; el subdelegado del Gobierno, Luis Miguel Cárcel, y la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, para estudiar el mapa de la provincia en materia televisiva.

Seco ha asegurado que "las compañías de telecomunicaciones no van a llegar con la fibra óptica y otras tecnología al tres por ciento del territorio en el medio rural", por lo que el satélite es la mejor opción, ya que por una tarifa de entre 30 y 70 euros al mes pueden tener un servicio "incluso mejor", 22 megas de bajada y seis de subida, que la ADSL, ha añadido.

Ahora la intención es que la población del ámbito rural no pague más por este servicio, y en este sentido la directora de Telecomunicaciones ha recordado que este martes se ha publicado en el BOCyL las ayudas para el acceso a internet a través de satélite que facilitarán la subvención al instalador para que el consumidor no tenga que adelantar dinero.

Ayudas que en la convocatoria de 2015 solo recibieron nueve solicitudes de empresas porque, como ha aseverado Seco, los lugares a los que no llega la fibra óptica "no son interesantes para las operadoras" ya que si tienen que invertir para realizar obra no recuperan el dinero puesto que en los pueblos con población envejecida no van a obtener contratos.

En este sentido, Junta y Diputación están ya trabajando en este sentido en el proyecto del Territorio Rural Inteligente y que empezarán a desarrollar durante el presente año para prestar servicios tales como la gestión del agua, luz y residuos, a través de las nuevas tecnologías.

En cuanto a la cobertura de televisión, el problema es el despliegue del 4G, ha señalado Cárcel, a pesar de los 651 repetidores con los que cuenta la Administración regional, 57 en Palencia, cuyo mantenimiento supone un coste de 6,5 millones de euros.

