Una campaña recoge 3.000 firmas para pedir a Herrera mejores tiempos en los trenes de Media Distancia Madrid-Ávila

"Hace no tanto tiempo el servicio de trenes Media Distancia (MD) Ávila-Madrid tardaba una hora y treinta minutos. Ahora no sólo no ha mejorado sino que trenes MD también llegan a tardar 1.50 horas'", según Marta Collado Arribas, la creadora de esta iniciativa, quien añade que "el precio sigue siendo el mismo, mientras que el servicio es mucho peor".

La Plataforma de Pinares se ha sumado a la queja a través de un comunicado, aludiendo que las obras de mejora en la electrificación entre Santa María de la Alameda y El Herradón-La Cañada únicamente tiene sentido si se traduce en una posterior disminución del tiempo de trayecto.

Consulta aquí más noticias de Ávila.