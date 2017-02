Los grupos parlamentarios a excepción del PP firman con sindicatos que al menos el 4% del PIB se destine a Educación

Todos los grupos con representación en las Cortes a excepción del PP han firmado con los sindicatos educativos una iniciativa para lograr que al menos el 4 por ciento del PIB se destine a Educación, además de introducir que al menos en los ejercicios de 2017, 2018 y 2019 se establezca un incremento progresivo de los presupuestos educativos hasta alcanzar el nivel de 2009.

Por su parte, el PP, que respalda el fondo de la iniciativa, no ha rubricado este acuerdo al no compartir la "urgencia" de la convocatoria que, a su juicio, se ha hecho de un modo "partidista". "El PP no ha tenido conocimiento de la reunión hasta primera hora de las mañana de hoy", han señalado los 'populares' en un comunicado de prensa recogido por Europa Press tras la reunión.

En concreto, el acuerdo ha sido rubricado por los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la oposición -PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto- y los representantes de STECyL-i; CSIF; ANPE, UGT y CC.OO y, en el mismo se ha establecido, además de un incremento progresivo del presupuesto, que se impidan "nuevos retrocesos" en el gasto público destinado a Educación de forma prioritaria en los centros públicos.

Así, con esta rúbrica, los grupos de la oposición se han comprometido a defender un "suelo" de gasto educativo de tal manera que al menos un 4 por ciento del PIB de Castilla y León se destine a los presupuestos de la Consejería de Educación, al tiempo que defienden que esta cuantía mínima sea blindada en la próxima reforma del Estatuto de Autonomía.

Por último, el documento establece el compromiso del aumento "progresivo" del gasto público educativo hasta alcanzar el porcentaje del PIB medio de la OCDE.

El PP respalda en su mayoría la propuesta rubricada este martes por los grupos de la oposición para lo que ha planteado una propuesta alternativa que defendía el incremento progresivo de los presupuestos hasta 2019, el suelo del 4 por ciento del PIB y el aumento progresivo del gasto público, por lo que no entiende que se firme un acuerdo sin su presencia y sus aportaciones.

Así, los 'populares' han recordado que los sindicatos propusieron varias fechas para esta reunión, entre ellas el 21 de febrero, día en el que tanto el PP como otros grupos estaban de acuerdo, por lo que no comparte la "urgencia" de la rúbrica de este martes

