Tudanca pregunta a Herrera quién ha mentido a los mineros tras un informe sobre la importancia del carbón

Según ha recordado Tudanca a Herrera, en ese informe del Gobierno se afirma literalmente que el cierre precipitado de las minas de carbón que se está produciendo arrastraría al cierre a las centrales de producción eléctrica con carbón autóctono, lo que supondría un riesgo inasumible para el sistema eléctrico".

Tudanca ha reprochado a este respecto que, una vez conocida la verdad, se haya dictado la sentencia de muerte de las comarcas mineras, que es, en su opinión, el "peor" resultado de la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero y sobre la que ha dado cuenta este martes el jefe del Ejecutivo regional en las Cortes.

"Usted vuelve de nuevo con las manos vacías con respecto al carbón", ha lamentado el líder regional del PSOE, quien ha acusado a Herrera de haberse limitado a cumplir el trámite al citar este asunto en su discurso para después "nada de nada", como ocurrió en 2012, según ha relatado.

El portavoz socialista ha parafreseado un proverbio árabe sobre las cosas que no vuelven, como una bala disparada, para expresar su deseo de que la del pasado mes de enero no fuese la última bala que quedaba en la recámara de Castilla y León para hacer rectificar al Gobierno de la nación en su política energética ya que, según ha augurado, de lo contrario, en el siguiente cónclave el presidente de la Junta se podrá ahorrar este párrafo porque ya no habrá minería ni mineros.

Herrera ha sido tajante en su respuesta al asegurar a Tudanca que pidió "con vehemencia" al Gobierno de la nación que dijese la verdad sobre el porcentaje del mix energético para el carbón autóctono, máxime cuando el "tiempo ha venido a dar la razón" a la Junta en la necesidad de mantener esta producción en lo que ha considerado "una cuestión de Estado" para garantizar el suministro y la soberanía energética.

El presidente no ha dudado en admitir ante Tudanca el "error gravísimo" del Gobierno al no cumplir en su día sus compromisos con el carbón nacional y ha compartido la necesidad de conocer ese porcentaje para la minería del carbón para poder planificar iniciativas de reactivación.

Este ha sido el principal tema de debate entre Tudanca y Herrera respecto a la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero que el socialista ha significado por la música con dudas sobre la letra que le pongan a los acuerdos los gobiernos de España y de Castilla y León ya que "de nada valdrán si dentro de cuatro o cinco años siguen petrificados en el papel".

En este sentido, Tudanca ha cuestionado la falta de coherencia de Herrera, que ha asistido a todas las conferencias de presidentes desde su creación en 2004, ya que, según ha recordado al jefe del Ejecutivo de Castilla y León, se han repetido todos los temas porque no están resueltos, de lo que ha responsabilizado en primera persona a Rajoy y al propio Herrera.

Otro de los 'debes' de Tudanca sobre el resultado de la Conferencia de Presidentes ha sido la despoblación cuando Castilla y León es la campeona en pérdida de habitantes. "No juegue con las cosas de comer", ha advertido Tudanca a Herrera al que ha acusado de ser muy reivindicativo fuera para esconder sus carencias dentro.

En esa falta de coherencia, Tudanca ha cuestionado también la última decisión de la Junta de no convocar las oposiciones en secundaria y de pensar que la culpa es siempre "del maestro armero".

No obstante, el líder regional del PSOE ha abogado por pasar de las musas al teatro "de una vez" y ha concluido con un deseo de poder volver a las Cortes dentro de un tiempo para poder dar la enhorabuena "porque las buenas semillas han dado un gran fruto para Castilla y León", ante lo que Herrera ha agradecido el tono, el consenso, las críticas y los disensos de Tudanca en esta información.

