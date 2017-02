Podemos negociará el Presupuesto ya si el Gobierno desbloquea inversiones y excluye a Gimeno

Podemos Aragón ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la que el presidente del Grupo Parlamentario, Pablo Echenique, ha defendido esta posición, en la línea del acuerdo alcanzado el viernes pasado por el Consejo Ciudadano Autonómico de la formación morada, por el "problema de confianza" con el Gobierno PSOE-CHA.

Pablo Echenique ha subrayado que "no vamos a dar ningún paso hasta que no veamos hechos" porque "las promesas, hasta ahora, ha sido sistemáticamente incumplidas" por lo que "cuando veamos que se ha desbloqueado la situación y se pueden construir estas infraestructuras, nos sentaremos a hablar con el PSOE".

La formación morada es proclive ahora a negociar los Presupuestos antes de que se registren porque el Ejecutivo "ha cruzado una línea roja que pensábamos que no iba a cruzar", en alusión a la "innovación" que supone "tomar rehenes", los ciudadanos, lo que es "muy grave". Ha dejado claro que "por nosotros no va a ser", rechazando "dialogar con rehenes encima de la mesa".

Ha animado a todos los ciudadanos a seguir movilizándose para reclamar sus derechos, ya que "es clave que la gente esté movilizada cuando hay un Gobierno como el de Lambán, aficionado a recortar los servicios públicos" y la única manera de evitarlo, ha dicho, es "que la gente lo pida activamente".

ALUMNO DE MONTORO

Ha dejado claro que "una de las condiciones es que Gimeno no sea el interlocutor del Gobierno ni esté detrás de lo que hablamos con el PSOE" porque "no suele decir la verdad", apuntando que el titular de Hacienda no está, en ocasiones, "en la habitación", pero sí "detrás de las conversaciones". La portavoz parlamentaria, Maru Díaz, se ha mostrado dispuesta a negociar directamente con el Grupo Parlamentario del PSOE.

A juicio de Echenique, la prórroga presupuestaria, tal y como se ha publicado en la Orden acordada por el Consejo de Gobierno, permite a Fernando Gimeno "ser el mejor alumno" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en alusión a que cada mes que se mantiene la prórroga se realizan "recortes encubiertos que le permiten cumplir con el mandato de Berlín a través de Montoro".

Ha ironizado al señalar que en otras negociaciones "el espíritu de Gimeno estaba de alguna manera mediante las nuevas tecnologías", aunque "no estaba en cuerpo" y ha insistido en pedir al consejero que "no lidere las conversaciones", advirtiendo de que "los últimos puentes de confianza se han roto", de forma que si Gimeno lleva "la voz cantante" no habría "ninguna garantía" del cumplimiento de los acuerdos que se adoptaran.

COLEGIOS

De esta forma, según Echenique, "cuando el Gobierno habla de dialogar, en realidad está buscando otra maniobra de dilación para seguir prolongando la situación" de prórroga, de ahí la exigencia de que el Ejecutivo desbloquee la construcción de CEIP anunciados, como los de Arcosur, Valdespartera III, Pedrola, Cuarte de Huerva o La Puebla de Alfindén, o la rehabilitación de otros como los de Peñaflor o Binéfar.

El objetivo de Podemos es que estas infraestructuras se puedan construir "sí o sí, independientemente de si las conversaciones entre Podemos y PSOE llevan poco o mucho tiempo", ha continuado Echenique, haciendo hincapié en que "hay vías legales para hacerlo", como interpretar de una forma menos restrictiva la Orden de prórroga o reformarla. "Si no se ha hecho hasta ahora es porque no ha habido voluntad política", ha considerado.

PRÓRROGA INTENCIONADA

La portavoz del grupo parlamentario, Maru Díaz, ha expresado que el Ejecutivo "ha provocado una prórroga intencionada" perjudicando a los ciudadanos, recalcando que la Orden de prórroga ha sido "bastante más restrictiva" de lo habitual, lo que "coloca en una situación difícil" a los usuarios de servicios públicos.

El portavoz de Hacienda de Podemos, Héctor Vicente ha lamentado que la Orden de prórroga es "atípicamente restrictiva respecto a otros años" y, de hecho, "estos mismos problemas no los habíamos tenido con la Orden de 2016", ni con las del Gobierno de Rudi (2011-2015), criticando así a quienes "se escudan tras estos aspectos técnicos".

