Investigan si la explosión de San Sebastián de los Reyes se originó por la manipulación de armas

La Policía Nacional está investigando si la explosión que se originó ayer en una vivienda de San Sebastián de los Reyes, ubicada en la Travesía del Socorro, tiene su origen en que se estaba manipulando algún tipo de arma.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, es una de las hipótesis que se barajan pero no se descarta ninguna otra. En el lugar está trabajando Policía Científica para encontrar los motivos del incendio.

El 112 recibió la primera llamada a las 17.49 horas y hasta el lugar acudieron los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que tuvieron que rescatar a nueve personas del inmueble, cinco de ellas por la fachada, y extinguir el incendio que se produjo después.

En total, 26 personas fueron atendidas por el SUMMA, que instaló un hospital de campaña en la calle, y 10 tuvieron que ser trasladadas con quemaduras o por intoxicación de humo a los hospitales de la capital La Paz y Ramón y Cajal, además de al Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.

El caso más grave es el de un hombre de 60 años que tuvo que ser hospitalizado en La Paz con quemaduras de primer, segundo y tercer grado, y que quedó ingresado en estado grave. También tuvo que ser atendido un Policía, que resultó herido mientras ayudaba a trasladar a vecinos.

Como consecuencia de la explosión dos viviendas quedaron completamente destrozadas y otras también se vieron afectadas. De hecho, los vecinos afectados solo podrán entrar a sus casas unos minutos para recoger enseres, documentos y medicamentos, ya que el edificio está "seriamente dañado".

La conclusión del oficial es que el edificio no tiene ningún problema estructural en fase de emergencia, es decir, no es necesario demolerlo por riesgos de derrumbe. Pero sí necesita un importante mantenimiento, por lo que los residentes no pueden regresar a vivir en él, ha trasladado a Europa Press un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

La explosión afectó a los tabiques medianeros, por lo que hay que realizar importantes labores de mantenimiento y hay que proceder al desescombro, ya que la mayoría de las viviendas están afectadas, sobre todo las más cercanas al foco. El Ayuntamiento será en encargado de coordinar estas labores.

#Sanse #SUMMA112 atiende a 25 personas. Una de ellas, un varón de 60 años, es trasladada grave a La Paz. Hay otros 10 traslados pic.twitter.com/FFk1d99ZYQ — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 5 de febrero de 2017

