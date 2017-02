Emuasa-Aguas de Murcia dona 2.000 euros a la Fundación Jesús Abandonado

La empresa Emuasa-Aguas de Murcia ha donado esta mañana 2.000 euros a favor de la Fundación Jesús Abandonado, recolectados por la empresa y sus trabajadores estas Navidades.

El presidente de Jesús Abandonado, José Moreno, ha agradecido a cada uno los trabajadores de esta empresa y a Emuasa, "su generosidad y cordialidad" por esta aportación, "acordándose de los más necesitados".

Un donativo que la Fundación destinará a vivienda y a la incorporación de las personas al mundo laboral, ha especificado Moreno, "en la lucha sacar a las personas del círculo vicioso de la pobreza e integrarlos en la sociedad".

Tras lo que ha querido recordar otras actividades de integración

e inclusión con las que cuenta la Fundación, como las viviendas con apoyo, el área de empleo y formación o el proyecto para personas sin hogar 'Housing First'.

Desde Emuasa, su director general José Albaladejo ha explicado que se trata de una colecta que surgió en la comida de Navidad, y tras la que "rápidamente los más de 200 trabajadores recaudaron unos euros", con el compromiso de la empresa de poner lo mismo que sus trabajadores "en agradecimiento a la labor que realicen desde la Fundación".

A preguntas de los medios, ha señalado que Emuasa estableció una iniciativa hace cinco o seis años, pionera, por la que se paga el recibo de agua a aquellas familias que demuestran que no pueden pagarlo.

"Ahora mismo la persona que no puede pagar el agua ni se le corta ni nada, se le paga y ya está", ha explicado, de tal forma que "toda persona que pueda demostrar que no puede pagar el recibido, -una labor que desarrolla los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia-, no paga nada".

Se trata de unas 3.000 familias, ha especificado, "y la perspectiva es que se quede así para siempre, porque su situación no es muy halagüeña por sus características o la edad". "Ya no es ni una tarifa ni nada, es una obligación de la empresa, de ayudar a estos colectivos", ha añadido.

A este punto, el director de la Fundación Jesús Abandonado ha recordado que el Ayuntamiento de Murcia publicó un decreto hace aproximadamente un año, en virtud del cual "el agua que gastamos tiene una bonificación del 75 por ciento".

En este sentido, ha hecho hincapié en que la Fundación cuenta con unas duchas abiertas todas las mañanas en Santa Catalina, así como que llevan 20 años dando ducha y ropa limpia "a cualquiera que se acerque por allí, sin hacer ninguna clase de declaración ni reconocimiento previo de su situación familiar".

