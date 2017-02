Podemos se queda sólo en su rechazo a refundir en una única norma las leyes contra la corrupción

En el Parlamento ya están registradas la iniciativa del Gobierno regional (PSOE) de una ley de Transparencia y Buen Gobierno, la iniciativa del Podemos para crear una unidad anticorrupción, y la proposición de Ley de Ciudadanos sobre regulación de la inspección general de servicios, cuya toma en consideración ha sido aprobada por

unanimidad en el pleno del pasado viernes.

Fue en la Junta de Portavoces de este lunes cuando Podemos ha dejado clara su postura que ha sido muy criticada por el resto de grupos parlamentarios. Tras la reunión, el portavoz de la formación morada, Emilio León, ha indicado que la única intención de PP y PSOE es que Podemos retirase su iniciativa.

"Creo que PSOE y PP han dicho no a la lucha contra la corrupción en el Parlamento asturiano, algo que no es de extrañar ya que quienes han protagonizado el frente de la corrupción no están en condiciones de impulsar nada que suene a anticorrupción. La ciudadanía no sólo pide que nos pongamos de acuerdo, pide también que algunos saquen las manos de los bolsillos y redacten leyes", ha dicho León, que ha negado que exista falta de diálogo por parte de su grupo.

Emilio León ha insistido en que mantendrán su iniciativa a pesar de que PP y PSOE ya hayan anunciado que votarán en contra de su dictamen. Ha añadido que las diferentes iniciativas no tienen porque resultar incompatibles entre sí.

CRÍTICAS DEL RESTO DE GRUPOS

Por su parte el portavoz socialista, Fernando Lastra, ha manifestado que la iniciativa del PP sigue siendo "muy constructiva y útil" por lo que su grupo no la abandonará sino que tratará de buscar una fórmula para sacarla a delante. En este sentido ha lamentado que Podemos haya puesto el trabajo "al servicio de la propaganda".

"Creo que es evidente que Podemos intenta mantener su iniciativa y su protagonismo sacrificando la eficacia por la espectacularidad. Considera que esa es su marca y su bandera y que no hay mejor opción que la suya y que nadie comparte con esa Oficina Antifraude que es un órgano inútil y poco práctico", ha dicho Lastra.

Desde el PP, su portavoz Mercedes Fernández, ha mostrado su malestar porque consideran que Podemos no ha estudiado su propuesta en condiciones y ya tenían el no predefinido.

"Nosotros creemos que a este debate le vendría bien una gran bandera, que era la bandera de todos, pero respetamos que ellos han optado por su pequeño banderín", ha dicho Mercedes Fernández, que ha insistido en que los asturianos verían con buenos ojos un acuerdo parlamentario para combatir el fraude con una ley de todos.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, también ha lamentado que no haya sido posible un acuerdo y ha mostrado su confianza en que el mismo si se consiga en el trámite parlamentario para que "en esta comunidad" haya una Ley de Transparencia y una Oficina Anticorrupción al mismo nivel o superior a los homólogos de otras comunidades autónomas.

Llamazares ha añadido que que si la iniciativa de Podemos no sale adelante, como parece ser porque no cuenta con el apoyo del resto de los grupos, IU aportará sus iniciativas tanto a la Ley de Transparencia como a la tramitación de la Ley de Inspección General, que fue tomada en consideración la semana pasada.

Desde Foro, su portavoz Cristina Coto ha indicado que "es urgente una Ley superadora de la vieja normativa asturiana" y ha considerado que el camino que hoy se ha tomado no es adecuado, porque en estos momentos hay tres Proyectos de Ley, y puede entrar un cuarto, y está absolutamente parado el Proyecto de Ley de Transparencia del PSOE.

Por su parte el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha manifestado que el espíritu de su grupo al tramitar su ley sobre esta materia era el de concitar el acuerdo de todos los grupos para llegar a un texto único. "Creemos que no es bueno que la junta general apruebe tres leyes diferentes sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción", ha indicado.

