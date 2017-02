Mas dice que irá al juicio del 9-N con "la cabeza alta" y sin "pedir perdón": "Lo volvería a hacer"

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este domingo que afronta con serenidad el inicio este lunes del juicio por el 9-N, en el que se presentará ante el tribunal "con la cabeza alta" y sin "pedir perdón por nada", ya que se enfrentó a un estado "intolerante" y "poco democrático": "Lo volvería a hacer".

Otras imágenes 2 Fotos

En una rueda de prensa, acompañado por las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que también serán juzgadas a partir de este lunes, Mas ha destacado que el 9-N de 2014 defendieron "noblemente" lo que una gran mayoría de catalanes les pedían y canalizaron como Gobierno el movimiento "ciudadano, pacífico y cívico" al que no podían dar la espalda.

"Mucha gente se movilizó a fondo para que Catalunya pudiera expresar libremente su opinión, y desde el Govern lo canalizamos", ha asegurado Mas. "Hicimos lo que teníamos que hacer. Lo volveríamos a hacer. Mañana —por este lunes— entraremos al Palacio de Justicia con la cabeza alta, procurando representar con la máxima dignidad a los 2,3 millones de personas que votaron el 9-N y dieron una lección de democracia y de sentido de país ante todo el mundo", ha declarado Mas.

No obstante, ha lamentado que al haberlo llevado a cabo pese a las advertencias del Estado y pese al cambio de formato de consulta a proceso participativo se haya pretendido, a su entender, aplicar un castigo ejemplar a sus promotores: "Chocamos contra un estado intolerante, de talante poco democrático, de 'ordeno y mando', que no tolera la discrepancia", ha valorado, y ha recordado que se reivindicó a sí mismo como responsable máximo del 9-N.

Recurrir a Estrasburgo

Asimismo, Mas ha destacado que ni Ortega ni Rigau ni él buscan ser inhabilitados porque no son "ni mártires ni héroes" y ha anunciado que, en caso de que sea así, recurrirán la decisión al Tribunal de Estrasburgo porque, según él, permitir una votación no puede ser delito.

Al ser preguntado si contempla presentarse como candidato del PDeCAT a unas próximas elecciones en Cataluña, ha respondido que "si al final Cataluña sale adelante y se convierte en un Estado, la legislación española no tendrá ningún efecto".

En este sentido, ha matizado que, según él, no son lo mismo unas elecciones autonómicas en Cataluña que unas elecciones "para constituir el Parlament de una Cataluña Estado" y ha acusado a aquellos que recortaron partes del Estatut de destruir lo que ha definido como la única España posible, que es, a su juicio, una España plurinacional.

Movilización independentista

Las entidades soberanistas ANC, Òmnium, AMI y ACM han vuelto a plantear la jornada de este lunes como una oportunidad para movilizar al independentismo y han convocado una concentración en las puertas el tribunal para arropar a Mas.

Se espera que miles de personas —se han inscrito cerca de 40.000— reciban al expresidente y a las exconselleras ante el TSJC y extiendan su protesta hasta que finalice el juicio.

Según las entidades, se han organizado 157 autocares para desplazar a los manifestantes desde distintos puntos de Catalunya, a los que se sumarán unos 500 cargos electos que acudirán al paseo Lluís Companys para expresar su apoyo a los tres investigados.

Mas, Rigau y Ortega también recibirán apoyo institucional: a las 8 horas el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hará una declaración institucional desde la Galería Gótica de la sede del Ejecutivo catalán.

Tras esta declaración, Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, la mayoría de miembros del Govern y los tres encausados avanzarán en comitiva desde el Palau de la Generalitat hasta la sede del TSJC por las calles del barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de la ciudad de Barcelona.

Al ser preguntado Artur Mas por si la movilización de apoyo puede considerarse como una manera de presionar al poder judicial, Mas ha tachado de "mentiras y falsedades" esas afirmaciones, y ha vaticinado que el resultado del juicio puede tener un efecto acelerador sobre el proceso independentista ya que permitirá, según él, ampliar la base del movimiento soberanista.

La misma estrategia ante el juez

Mas, Rigau y Ortega han revelado que sus abogados no han acabado de perfilar su defensa ante el juez y que los tres seguirán una misma estrategia, que no ha querido desvelar aún, ni tampoco si contestarán o no a todas las preguntas de la Fiscalía.

Ortega ha cargado contra los que en su día le recriminaron, según ella, no tener compromiso con Cataluña y ha reiterado que su único compromiso como vicepresidenta era con el expresidente Mas: "Aquellos que pidieron mi cabeza no sé si lo hubieran hecho", ha alegado sobre la decisión de seguir adelante con el 9-N.

"Lo que acabarán juzgando es el alma del 9-N: ninguna inhabilitación parará la voluntad de ejercer un derecho fundamental", ha argumentado Ortega, que ha añadido que el 9-N fue el día en el que más honró su condición de servidora pública.

A su vez, Rigau ha revelado que el expresidente Mas le pidió "contar con la comunidad educativa para facilitar equipamiento y voluntarios" para la realización de la consulta y ha destacado el papel de los voluntarios tanto en tareas logísticas como por encargarse de que, al día siguiente, los institutos abrieran con normalidad.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.