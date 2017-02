Aliaga (PAR) cree que los aragoneses empiezan a darse cuenta de que las "nuevas políticas" sólo traen "ingobernabilidad"

De esta forma ha hecho referencia a la situación política en Aragón, donde, ha agregado, "la incapacidad" para llegar a acuerdos de

los partidos que sustentan al Gobierno de Aragón está provocando "graves consecuencias" para los ciudadanos, como la falta de Presupuestos en la Comunidad autónoma.

"Frente a esta falta de acuerdos el PAR ofrece sus valores a la sociedad, como partido de centro moderado capaz de llegar a acuerdos en beneficio de las mayorías, capaz de estar cerca del ciudadano, en el territorio, para resolver sus problemas con diálogo, compromiso, generosidad, responsabilidad y una gran capacidad de trabajo", ha apuntado.

Además, ha criticado que los partidos que en su día permitieron la investidura del socialista Javier Lambán están "torpedeando" al Gobierno en una especie de "juego maquiavélico" que sólo busca hacerse "con el liderazgo de la izquierda" pero sin tener en cuenta a los aragoneses. El presidente del Partido Aragonés ha recordado que la responsabilidad de presentar los Presupuestos es del Ejecutivo, pero que los partidos que le apoyaron también tienen una corresponsabilidad.

No obstante, ha recordado que en las Cortes de Aragón hay 67 escaños y que, por lo tanto, Lambán puede buscar la mayoría parlamentaria con acuerdos por otras vías y no cerrarse a que sólo haya un presupuesto "de izquierdas" o no lo haya. "Los problemas de la sociedad no son de izquierdas ni de derechas, no tienen identidad porque se debe atender igual a un municipio y a sus problemas indistintamente del color político por eso lo que hay que trabajar es por unos presupuestos que lleguen a la gran base social de los aragoneses y que resuelva sus problemas", ha concluido Arturo Aliaga.

Aliaga ha realizado estas declaraciones en Teruel, con motivo de la jornada sobre 'Mujer, Aragonesismo y Politica' con la que ha arrancado la conmemoración del 40 aniversario de la fundación del PAR.

