"Más personajes femeninos": el vestido reivindicativo de la alfombra roja de los Goya 2017

La actriz Cuca Escribano ha llevado a la alfombra roja de los Premios Goya la reivindicación de que haya más personajes femeninos en el cine español.

Escribano, que lucía un vestido en color crema con un chal, aprovechó su posado en la alfombra roja para desplegar el mensaje "Más personajes femeninos", escrito en el chal.

"En España hay un 52% de mujeres y los personajes femeninos en el cine son un 20%. Y la mayoría de prostituta. Hay mucha testosterona y tiros en las peliculas. Quiero más Tomates verdes fritos y Thelma y Louise. El cine tiene que contar la vida y nosotras existimos. Estamos dando una visión sesgada. Yo ahora estoy de productora y no ha sido peor porque he buscado. Este año no he rodado pelis y no me pasaba desde mis comienzos", ha recalcado la actriz en la 31º edición de los premios del cine español.