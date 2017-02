Múgica advierte de que no puede haber reconciliación con los "agentes del terrorismo", ni con sus "justificadores"

El hijo del dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado hace 21 años por ETA, José María Múgica, ha advertido de que "no puede establecerse una reconciliación" con los "predicadores de las ideas y políticas de odio y de destrucción, con esos agentes del terrorismo", ni tampoco "con sus blanqueadores, exculpadores o sus justificadores". Además, ha destacado que "la forma de combatir o dar respuesta al terrorismo no es la paz, la impunidad, es la Ley", que las autoridades deben "hacer valer" frente a los "delitos de odio".

Estas manifestaciones han sido realizadas en el homenaje realizado este sábado en San Sebastián y, en la ofrenda floral desarrollada en el cementerio de Polloe han tomado parte los hijos de Múgica; su viuda, Mapi de las Heras; así como una amplia representación de los socialistas vascos, encabezada por su secretaria general Idoia Mendia y su secretario general en Gipuzkoa, Iñaki Arriola, que ha afirmado que el PSOE necesita "muchos Fernando Múgica" para "superar los desencuentros y salir fortalecidos" en un momento de "zozobra".

También han acudido representantes del PNV y del PP, víctimas del terrorismo como la viuda del edil del PP asesinado por ETA Gregorio Ordoñez, Ana Iribar; la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez: o la de Joseba Pagazaurtundua, la europarlamentaria de UPyD Maite Pagazaurtundua.

Jose María Múgica, uno de los tres hijos del homenajeado, ha recordado a su padre como "un hombre de pasiones", cuya "mejor pasión fue la libertad". "Para él a través del PSOE se podía desarrollar esa pasión por la libertad, la pasión por ganar España, por ganar a la ciudadanía desde ideales y principios de libertad e igualdad", ha afirmado.

A ello ha añadido que el dirigente socialista vivió esa pasión "a través de los desastres que asolaron Europa en el siglo XX", ya que,

conoció "la tragedia de la persecución en los años 30-40 de su propia familia y tantos miles de ciudadanos europeos de toda condición perpetrada por el nazismo; los desastres de las persecuciones desencadenadas en el Guerra Civil por el franquismo" y ya, por sí mismo, "lo que fue la noche negra de la dictadura y, finalmente, la tragedia de la larga noche del terrorismo etarra que quiso pasar a sangre y fuego la sociedad vasca durante décadas".

Múgica ha señalado que su padre sabía que hay que vivir la vida "combatiendo a quienes fueron agentes, apóstoles y ejecutores de ideas de muerte y destrucción como fueron aquellos", porque "su tripe identidad europea, española y vasca se vió machacada, una y otra vez, por aquellos agentes del odio y de la muerte" que son "todos iguales", porque "son las ideas de odio las que llevan al asesinato, bajo la bandera que sea con la que se lleven a cabo".

En este sentido, ha apuntado que "bajo banderas de odio distintas lo único que prevalece es precisamente el odio criminal" y ha añadido que Fernando Múgica sabía que "hay que combatir esas banderas de odio, las ideas de odio, ideas que persiguen la destrucción de los seres humanos y ese sigue siendo hoy nuestro desafío, saber que quienes nunca nos queremos como seres libres, debemos expresar que por encima de todo ambicionamos a ser todos hombres libres" y que, "por tanto, ese es nuestro elemento de comunión humana profundo que nos tiene que unir a todos para combatir las ideas de odio".

En este contexto, ha advertido de que "no puede haber jamás compromiso con las ideas de odio, de destrucción, de muerte". Ha denunciado que "estos días se están celebrando hechos terribles, homenajes por ejemplo en San Sebastián y otros lugares a asesinos" de ETA, "delitos de odio" que proceden "de ideas de odio".

"Es con eso con lo que jamás podemos establecer ningún compromiso, ni con la palabrería vana que lo que pretende es blanquear lo que ha sido una terrible historia de décadas aquí en el País Vasco", ese "terrible historial de odio y destrucción que fue el terrorismo etarra".

"Fernando sabía que en esa pasión por la libertad la estrella que la guía ha de ser el combate sin cesar frente a esas ideas de odio, tengan la bandera que tengan, porque detrás de la bandera únicamente está el odio", ha incidido, para "evitar que nos vuelvan a sumergir a la sociedad vasca, española y europea en una nueva noche de crimen", ha incidido.

A su juicio, ello implica "entender que jamás puede haber un compromiso, que no puede establecerse una reconciliación con esos apóstoles, esos actores, esos predicadores de las ideas y políticas de odio y de destrucción, con esos agentes del terrorismo, o con sus blanqueadores, exculpadores o sus justificadores".

"Eso jamás se puede producir", ha subrayado, para destacar que "la forma de combatir o dar respuesta al terrorismo no es la paz, la impunidad, es la Ley". "Es la Ley lo que hace realmente la paz, la Ley como la expresión de la voluntad de los ciudadanos libres de defenderse frente a la barbarie, como expresión de lo que ha de ser y cómo se ha de conducir el combate frente a la barbarie", ha incidido.

"Es la Ley la auténtica respuesta al terrorismo, porque es en esa Ley y en su cumplimiento y exigencia donde estamos todos representados para derrotarlo definitivamente", ha afirmado. Finalmente, ha señalado que "las autoridades tienen que hacer valer la Ley y combatir los delitos de odio", porque "ese sigue siendo el combate" que llena "la pasión de la libertad".

"MUCHO DAÑO"

Por su parte Arriola, ha recordado que ETA hizo "mucho daño" al socialismo, que quiso que desapareciera, pero "no lo consiguió". "Estamos en una situación mejor, ETA dejó de matar, estamos construyendo, queremos hacerlo, un futuro de paz y convivencia para todos, pero ese futuro no se puede construir si no es con una memoria que tenga en cuenta lo que ocurrió en este país", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que "durante muchos años" ETA "quiso imponer por medio del asesinato al conjunto de la sociedad vasca sus objetivos, que no eran otros que el que este país por la fuerza llegara a una situación de total desastre, en lo que suponía un objetivo totalitario unido al objetivo independentista que defendía" la organización terrorista.

Frente a ello ha puesto en valor que el PSOE, con otros partidos como el PP, "aguantaron ese vendaval y supieron demostrar que era posible sostener la democracia con base a los ideales, la palabra y los principios" y dejaron a "compañeros del alma en la defensa de esos objetivos e ideales".

Arriola también se ha referido a la situación actual de su partido que, ha reconocido, no pasa "los mejores momentos", puesto que los socialistas están "sometidos a situaciones de zozobra, política e interna".

En este sentido, ha afirmado que "seguramente personas como Fernando, con su forma de ser, su sensatez y su sentido de partido serían hoy más necesarios que nunca".

"Seguramente Fernando estaría pensando en que tenemos que salir unidos, que hay que buscar los puntos de encuentro, que el PSOE es un partido centenario fundamental para que la gente normal y sencilla pueda tener un futuro de esperanza y que esta herramienta que es el partido tenemos que cuidarla para salir fortalecidos, unidos, con un proyecto que nos permita ganar nuevamente los apoyos que hemos perdido y ser una alternativa de esperanza para la gente", ha opinado.

Para Arriola el PSOE necesita "muchos Fernando Múgica para que consigamos superar las dificultades, los desencuentros y salir de ellos fortalecidos" y ha confiado en que la figura del dirigente socialista "inspire" a su formaicón para lograr afrontar "los retos" que tiene, de manera que siga siendo "un partido fuerte, unido", capaz de articular un proyecto que sea "mayoritario en España", dejando de lado "las diferencias". "Se lo debemos también a él", ha finalizado.

