Revelan que David Beckham utilizó Unicef en beneficio propio

Football Leaks, la red que publica informaciones y documentos secretos del mundo del fútbol y que colabora con diferentes medios europeos, ha filtrado unas informaciones acerca de David Beckham y sus compromisos benéficos que no dejan en buen lugar al exjugador de Manchester United y Real Madrid.

Según el semanario alemán Der Spiegel y el británico Sunday Times, Football Leaks ha accedido a los emails que intercambiaron Beckham y su asesor de relaciones públicas, Simon Oliveira. De ellos se extrae que la obsesión del jugador era ser nombrado 'sir' (miembro de la Orden del Imperio Británico) y que sus compromisos benéficos iban encaminados en este objetivo.

Tras ser rechazada su candidatura para el nombramiento, fue su asesor el que le recomendó implicarse con Unicef como estrategia para conseguir el tan ansiado título. El problema es que el compromiso de Beckham no era el deseable. Así, Football Leaks revela que en febrero de 2014 Beckham no quiso pagar los costes de un evento benéfico en Filipinas: "No voy a pagar nada", dijo. Tampoco lo hizo poco después con una cena benéfica, sobre la que dijo que "no quiero acudir ni quiero contribuir con mi dinero".

Además, se han filtrado emails entre Oliveira y la propia Unicef, de los que se extrae el escaso interés de Beckham por cumplir con sus compromisos. Der Spiegel publica también que Oliveira ha declarado que posteriormente a esos hechos, Beckham ha hecho generosas donaciones a Unicef. La organización confirma que se han producido, pero no habla del montante.