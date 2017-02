Una ministra sueca 'trolea' a Trump con una foto rodeada de mujeres mientras firma una ley

La viceprimera ministra sueca y titular de Clima, la ecologista Isabella Lövin, causó controversia en su país al colgar una foto en las redes sociales que ha sido interpretada como un troleo al presidente de EE UU, Donald Trump.

Trump difundió hace días una instantánea suya, rodeado solo por hombres, firmando el decreto que prohíbe destinar recursos federales a grupos internacionales que proporcionan información sobre abortos, una imagen que recibió numerosas críticas en las redes.

La fotografía colgada este viernes por Lövin muestra a la segunda del Gobierno rojiverde sueco con gesto serio y junto a siete de sus colaboradoras, firmando varias iniciativas climáticas presentadas el jueves por el Ejecutivo del socialdemócrata Stefan Löfven.

Just signed referral of Swedish #climate law, binding all future governments to net zero emissions by 2045. For a safer and better future. pic.twitter.com/OqOO2y8BU6