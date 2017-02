Robert O'Callahan: "No compréis antivirus o desinstaladlo si ya tenéis uno"

Robert O'Callahan, un antiguo ingeniero de Mozilla, la empresa que dio vida al navegador Firefox, ha asegurado en su blog personal que debemos desactivar el antivirus de nuestro ordenador.

El ingeniero afirma no solo que no proporcionan seguridad frente a las amenazas, sino que ademas pueden llegar a ser un peligro por sí mismos. "Los desarrolladores de antivirus son terribles; no compréis antivirus, y desinstaladlo si ya tenéis uno (excepto el de Windows en ordenadores de Microsoft)", ha dicho.

En teoría, un ordenador con un sistema operativo Windows 8 o superior no necesita un antivirus: "los antivirus contaminan el sistema operativo por lo invasivos que son y lo mal optimizados que están", ha asegurado. O'Callahan piensa que Windows Defender, el sistema de protección de Microsoft, es superior a los demás, ya que "los desarrolladores de antivirus no siguen los estándares básicos de seguridad, pero Microsoft es bastante competente al respecto".

Para afirmar esto con tanta rotundidad, el ingeniero, que dejó su cargo en la empresa a comienzos del año 2016, habla de los fallos de seguridad que descubrió el equipo de Project Zero de Google en el año 2014 en la mayor parte de los antivirus más populares del mercado, fallos que no tiene la protección de la empresa fundada de Bill Gates.

Por último, Robert sentencia afirmando que "ahora soy libre", por lo que, un año después de su retiro, ha decidido que es el momento de hablar sin tapujos

y sin las trabas que pudiera ponerle su antigua compañía.