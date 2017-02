Vida después de la muerte: esto es lo que le pasa a tu cuerpo después de fallecer

El refrán "La muerte es solo el principio" ha sido respaldado por la ciencia. Acuerdo a un estudio reciente, publicado en Open Biology y dirigido por Alex Pozhitkov, algunas células luchan por vivir después de que el organismo deje de funcionar.

Los procesos involucrados tendrían relación con la expresión y transcripción genética; la expresión se produce cuando la información almacenada en el ADN, sirve como instrucción para la fabricación de proteínas y otras moléculas. Mientras que la transcripción se produce cuando un segmento de ADN se copia en el ARN, y está asociado al estrés, procesos inmunológicos, inflamación y cáncer. Lo que el estudio revela es que los dos procesos podrían seguir ocurriendo horas, o incluso días después de que el organismo muera.

Los investigadores de este estudio, procedentes de la Universidad de Washington, identificaron una parada gradual después de la muerte, donde el proceso de transcripción de ADN disminuye, pero otros aumentan. "No todas las células están muertas cuando un organismo muere. Cada tipo de célula tiene diferentes períodos de vida, tiempos de generación y resistencia al estrés extremo. Es posible que algunas células permanezcan vivas y traten de repararse, específicamente las células madre", afirmó Peter Noble, autor del estudio. Y aunque los pasos aún no se han descrito, los investigadores aseguran que no creen que se trate de un proceso al azar.

Además, este estudio podría resultar clave para las investigaciones de transplantes; ya que acorde a un estudio del National Institutes of Health, los receptores de órganos tienen un mayor riesgo de cáncer después de un transplante, y la razón la explicaría este estudio.