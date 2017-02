Somos denuncia la precariedad de los trabajadores de la empresa auxiliar de Cultura

"El precio hora tiene que cubrir el salario bruto de la persona que proporciona el servicio, la cotización empresarial a la Seguridad Social, los gastos de gestión de la empresa y el beneficio empresarial. Es decir, con la legislación actual, que prohíbe la esclavitud, el precio mínimo es imposible y el máximo es posible siempre y cuando la empresa remunere a su plantilla con el SMI o poco más", ha dicho. Y ha apuntado esa como la razón por la que "este tipo de licitaciones apenas hay ofertas". La antigua concesionaria no se presentó al concurso.

"La plantilla de la empresa anterior, 20 personas, en su mayor parte mujeres, fue despedida al finalizar el contrato y los puestos de trabajo fueron ocupados, de un día para otro, por la plantilla que aportó la nueva empresa", ha indicado Abella, que apunta que en el pliego de condiciones se niega la subrogación.

"Estos puestos de trabajo van rotando de unas personas a otras, no hay garantía de estabilidad en el empleo. Una empresa sucede a otra y la persona que ocupaba un puesto sigue o no dependiendo de la voluntad de la nueva empresa", ha lamentado y apuntado que esos puestos "deberían salir a convocatoria de empleo público o ser ocupados de forma interina, no cubiertos de forma rotativa en las peores condiciones laborales posibles que permite la ley".

Abella ha criticado al equipo de gobierno de crear "unas condiciones de precariedad que afectan fundamentalmente a mujeres" e ironiza esa situación con el hecho de que el pliego de condiciones se diga que "Servicios Auxiliares de Avilés es una entidad pública y desde el punto de vista social debe procurar una retribución justa y digna de los trabajadores".

