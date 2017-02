McConaughey pide que Hollywood acepte a Trump: "No hay opción, es el presidente"

El de Meryl Streep fue el discurso icónico de Hollywood contra Donald Trump, pero desde luego no es la única celebridad que se ha pronunciado públicamente con el hoy presidente de EE UU.

Del elenco de Stranger Things a Madonna, parece que hay casi unanimidad entre los artistas, pero algunos han expresado su apoyo al magnate, o al menos a dejarle trabajar.

El último en sumarse a esta lista ha sido el actor Matthew McConaughey, quien ha pedido a Hollywood "aceptar" el mandato de Trump, que "va a ser presidente durante 4 años por lo menos".

"Es nuestro presidente ahora, debemos aceptarlo, darnos un apretón de manos y ser constructivos", dijo en el programa The Andrew Marr Show, de la BBC, al que acudió para promocionar su película Gold.

"He's our president now, we must embrace, shake hands & be constructive with him" Matthew McConaughey on Trump & new film 'Gold' #marr pic.twitter.com/EvCY7GhLp6

"Todos los estadounidenses que vienen a Londres rechazan a Trump. Todos lo odian. ¿Crees que es hora que Hollywood y la élite cultural lo dejen en paz?", le preguntó el periodista al actor.

"No tenemos otra opción. Es nuestro presidente", respondió el ganador de un Oscar.

"Es muy dinámico, y hubo una división en la inauguración y todo este tiempo. Pero es hora de aceptar, darnos un apretón de manos y ser constructivos con él durante los próximos cuatro años", dijo el actor, refiriéndose a "incluso aquellos que están más en desacuerdo" con Trump.

"Veremos lo que hace en comparación con lo que había dicho, no importa cuánto haya estado en desacuerdo en el camino, es hora de pensar en lo constructivo que puede ser porque es nuestro presidente por lo menos durante los próximos cuatro años. Presidente de los Estados Unidos".

La declaración de McConaughey ha generado numerosas críticas en internet, incluida la de una tuitera que recriminó "Es muy fácil hablar siendo un hombre blanco". Puede ser, pero eso no significa que el actor no haya vivido el fenómeno de la inmigración de cerca: su esposa, Camila Alves, es una brasileña que consiguió la nacionalidad estadounidense en 2015.

Happy to say I now hold an American passport! I have so much respect and appreciation for this country. #newuscitizen pic.twitter.com/S58HJMjz81