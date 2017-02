UGT lamenta que el empleo indefinido y a tiempo completo es, "cada vez, más infrecuente"

Los contrato indefinidos siguen por debajo del 10 por ciento del total de contratos y la cobertura de las personas que han perdido su empleo está ligeramente por encima del 50 por ciento y la prestación media es de 800 euros, ha señalado el sindicato.

Las cifras de paro registrado y de afiliación a la seguridad social en el mes de enero "tradicionalmente muestran el aumento de número de desempleados y la destrucción de empleo", que en el caso de 2017 ha supuesto casi 4.000 ocupaciones en Aragón, ha detectado el sindicato.

Además, las mujeres aparecen como las "grandes perjudicadas" por la crisis, que se incorporan con empleos precarios y en el sector servicios, donde más ocupaciones se pierden durante este mes.

En cuanto a los datos de afiliación, para UGT, el descenso "es preocupante" y el crecimiento anual de la Comunidad autónoma es inferior al conjunto del país y ha alertado de que "va camino de una década perdida en creación de empleo, ya que todavía hay 26.000 afiliados menos que al inicio de la crisis".

FMI

Al igual que en el paro registrado, la Seguridad Social muestra que el empleo se ha destruido está unido a las campañas comerciales y la temporalidad del sector servicios y la hostelería, además de la construcción. Mientras que el sector industrial se mantiene con un leve crecimiento.

En síntesis, UGT ha apuntado que el empleo que se genera lo hace mayoritariamente en el sector servicios y "no acaba de despegar otros sectores de producción donde la contratación es de mayor calidad".

Para este sindicato, "solo un cambio en las políticas económicas y laborales, la derogación de las reformas laborales, la subida de los salarios, una mayor industrialización y el impulso del diálogo social pueden dar una salida a la situación actual del mercado laboral".

Al respecto, ha señalado que "no puede sostenerse que las políticas de austeridad afecten al colectivo de parados, que es uno de los más desprotegidos en nuestra sociedad, ni permitir que organizaciones como el FMI pretenda espolearlos si no encuentran un empleo, porque ya 1 de cada 2 parados españoles no percibe ninguna prestación".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.