¿Qué podemos esperar de la gala de entrega de los Premios Goya?

En las últimas semanas se han ido desvelando detalles de cómo será la ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Cine, los Goya, que este año ya superan la treintena. El misterio se desvelará mañana a partir de las 22.00 horas y de nuevo desde el Hotel Auditorium de Madrid. TVE emitirá un especial que empezará por la alfombra roja (20.20h).

Dani Rovira presentará la gala por tercer año consecutivo. El actor y cómico ha dicho que quiere evitar polémicas (y las críticas del pasado) y afrontará la noche desde "un humor blanco roto", en sus palabras, porque considera que los políticos "no se merecen protagonismo" y él no quiere ser "abanderado". Rovira ha llegado a decir que desaparecerá una temporada de las redes sociales cuande pasen los Goya para evitarse disgustos.

Esta posición no la comparte todo el mundo y será difícil impedir que los ganadores hablen libremente en sus discursos.

La intervención de Ana Belén, que será la quinta mujer en recibir el Goya de Honor, promete aprovechar la ocasión para hablar del "maltrato y el ninguneo" que sufre el cine, un sector "machista" y complicado para ellas.

Tampoco se olvidará del IVA, aunque "se haya conseguido que dé apuro hablar de ello". Ayer el Congreso instó al Gobierno a bajarlo, pero el ministro de Cultura cree que antes hay que cumplir con el déficit.

Los protagonistas serán la comedia, la emoción y el color blanco

Los protagonistas de la noche serán "la comedia y la emoción", en palabras de Rovira. No habrá "ni bailarines ni confeti" por el "momento económico" que atraviesa la Academia. A cambio, la ceremonia estará amenizada en directo por la Film Symphony Orchestra.

"El blanco brillará" y será el color protagonista en el vestuario, labor en la que se estrena la estilista Natacha Fernández Gallardo. La austeridad marcará su selección, por petición expresa de la nueva directora de la Academia, Yvonne Blake, que pone el listón muy alto al tener un Óscar al mejor vestuario.

Blake lleva al frente de la institución desde que se marchó Antonio Resines en julio de 2016, primero en funciones y desde octubre oficialmente. Premio Nacional de Cinematografía en 2012, será su oportunidad de darse a conocer al público general con el tradicional discurso, pues no es una cara popular: sus labores en el cine siempre han sido entre bambalinas, como figurinista.

Películas muy vistas (salvo por el presidente)

2016 fue bastante bueno para el cine español, que recaudó 109 millones de euros y consiguió su cuarta mejor cuota de pantalla en los últimos años (18,1%). Coincide que la película más nominada (Un monstruo viene a verme) ha sido también la más vista, con 4,5 millones de espectadores.

Aunque no todos han hecho los deberes. Mariano Rajoy ha reconocido no haber visto ninguna de las candidatas: "Para mi desgracia no voy al cine, leo novelas", dijo el Presidente que, por cierto, no acudirá a los Goya. En cambio, el ministro Méndez de Vigo -que sí irá "contento y encantado" a ver a sus "amigos" del cine- las ha visto todas y considera que este ha sido un "año excepcional".

Un monstruo viene a verme es la película más nominada y más vista de 2016Un gesto: por primera vez desde que existen los premios, los carteles de los filmes finalistas adornan la fachada del ministerio durante todo el mes de febrero.

Además del ministro, los políticos Pablo Iglesias, Albert Rivera y Alberto Garzón asistirán a la gala, así como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. También han confirmado su presencia el británico Ken Loach, los siempre dudosos Pedro Almodóvar y Penélope Cruz y casi todo el cine español.

Mientras J.A. Bayona afeaba la descarga de películas con un tuit que levantó polvareda, Mediaset ha anunciado que no enviará representantes en protesta por el patrocinio de Saphir Parfums, condenado por 'piratear' perfumes de marca. Solo queda añadir: que gane el mejor.