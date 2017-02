Jané constata que la operación contra CDC se ha comunicado a los Mossos "una vez iniciada"

El conseller de Interior, Jordi Jané, ha explicado este jueves por la mañana que la Guardia Civil no ha informado los Mossos d'Esquadra de que emprendía la operación por la presunta financiación irregular de la antigua CDC hasta que ya estaba en marcha.

"Se nos ha comunicado cuando la operación ya se había iniciado y ya había aparecido en varios medios digitales", se ha quejado. Sin poder concretar si el protocolo lo marca así o ha sido una decisión arbitraria de la Guardia Civil, el consejero se ha limitado a "constatar" que la comunicación ha llegado cuando el departamento ya lo había leído a la prensa.

Jané no ha querido dar más detalles de la operación asegurando que no es de los Mossos y, además, ha rechazado hacer cualquier valoración política al respecto, a pesar de afectar a su partido. "No tengo nada más a decir. Tengo entendido que el PDeCAT convocará la correspondiente rueda de prensa de sus dirigentes y a mí no me corresponde añadir nada. No tengo nada más que añadir", se ha limitado a decir.

Por otro lado, y ante la posibilidad de que el Estado pueda intervenir la gestión de los Mossos d'Esquadra para evitar que se celebre un referéndum, Jané ha pedido "serenidad" cuando se hable de los agentes catalanes. "Cumplen muy bien sus funciones y no es bueno ni positivo, y yo no quiero contribuir a hacer crecer especulaciones sobre la actuación de los Mossos. Los tenemos que mantener al margen del debate político", ha sentenciado.

Las declaraciones de Jané llegan después de que este miércoles se filtrara que el gobierno español contemplaba medidas coercitivas contra los Mossos o los centros escolares para impedir el referéndum. Aún así, Jané ha remarcado que él "no ha escuchado nunca estas declaraciones" y que "no le constan" estas intenciones del Estado.

La CUP ha pedido que el Ayuntamiento se presente como acusación

La líder de la CUP Capgirem Barcelona, Maria José Lecha, ha deplorado que la investigación sobre la presunta financiación irregular de la antigua CDC mediante organismos públicos representa una "tremenda bofetada" al proceso independentista, porque defiende que debe ser impecable.

Preguntada en rueda de prensa por si el hecho de que la operación se haya lanzado este jueves responde a un intento del Gobierno central de frenar el proceso independentista, ha sostenido: "Aunque sea hace tres días o de aquí a un mes, no se debe obviar que son hechos por presuntas adjudicaciones irregulares".

Dado que la investigación afecta a la empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa), Lecha ha emplazado al Ayuntamiento a que, si las investigaciones confirman irregularidades, se presente como acusación, porque "es algo que afecta directamente" al consistorio.

"Planteamos que el Ayuntamiento actúe en consecuencia. Si no, desde la CUP nos estamos planteando presentarnos como acusación", ha advertido la líder del grupo municipal, que ha afirmado que son hechos graves que pagan los ciudadanos en dinero público.

Lecha también ha dicho que siempre está "clara la presunción de inocencia" ante la investigación, en la que se han hecho registros en los que estaban presentes el exdirigente de CDC Francesc Sánchez y el exteniente de alcalde durante el anterior mandato de CiU Antoni Vives, según fuentes de la operación.

Lecha, sobre Vives: "Su sombra es muy alargada"Sobre Vives, Lecha ha resaltado: "Su sombra es muy alargada, porque también está relacionado con la investigación a Barcelona Regional" (BR), que desarrolla la Fiscalía sobre dos contratos por los que presuntamente se malversaron caudales públicos.

Ha destacado que la investigación incluye también presuntas irregularidades en el túnel de la plaza Glòries, sobre el que su grupo municipal pidió en octubre una auditoría sobre las obras, en las que hay un retraso y un sobrecoste, ha recordado Lecha.

El PSC reclama al PDeCAT justificar la financiación de CDC

La diputada del PSC en el Parlament Alícia Romero ha afirmado este jueves que el PDeCAT debería dar explicaciones por la presunta financiación irregular de CDC porque "son hechos graves", aunque no pedirán por el momento la comparecencia parlamentaria de nadie porque esperan que el partido se explique.

Ha declarado a los medios que su partido tampoco prevé pedir por el momento dimisiones de los implicados en la investigación de la Guardia Civil contra la financiación irregular de la antigua CDC a través de los organismos públicos Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y entidad pública Bimsa del Ayuntamiento de Barcelona.

Romero sí pide explicaciones del PDeCAT "como herederos de CDC", porque los nombres de los que se habla son de altos cargos del partido y porque creen que este tipo de casos siguen sobre la mesa y no ayudan a limpiar la imagen de la política.

Albiol exige explicaciones al Govern

El coordinador general del Partido Popular de Cataluña (PPC) Xavier García Albiol ha pedido este jueves a la Generalitat que salga a dar explicaciones de manera inmediata por la operación contra la presunta financiación irregular de la antigua CDC.

A preguntas de los medios después de la conferencia al Foro Europa Tribuna Mediterránea en Valencia y sobre esta operación policial, el líder de los populares catalanes ha pedido el cese de Sixte Cambra y que sea sustituido de su cargo por parte del gobierno español.

Albiol ha apuntado que se trata de "un hecho muy grave"García Albiol se ha mostrado "preocupado" por el número de detenidos y ha indicado que se trata "de un hecho muy grave" desde el punto de vista cuantitativo pero también "cualitativo".

Al respecto ha dicho que si las detenciones están relacionadas con la presunta financiación irregular de la antigua CDC "no estaríamos hablando de una financiación individual puntual de dirigentes políticos sino de un entramado organizado para cobrar comisiones y delinquir".

Junqueras defiende combatir la corrupción con la misma diligencia en todos los casos

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha defendido este jueves que siempre serán firmes aliados contra la corrupción pero ha pedido "la máxima diligencia" contra todos los casos por igual, ante la operación de la Guardia Civil por presunta financiación irregular de CDC.

"Pedir la máxima diligencia contra los casos en los que abiertamente un ministro del Interior trabaja para manipular pruebas y actuar contra el sistema sanitario catalán", ha expresado declarado a la prensa en una alusión indirecta al ya exministro Jorge Fernández Díaz.

Junqueras ha insistido en que lo que le preocupa es "que haya corrupción y el uso partidista de la persecución de la corrupción", y, preguntado por los periodistas, ha asegurado que el Govern pediría la dimisión de cualquier investigado si resulta culpable.

SíQueEsPot dice que el caso 3% no va contra el independentismo

El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, ha pedido a JxSí que no atribuya la operación de la Guardia Civil de este jueves por presunta financiación irregular de CDC a un ataque contra el independentismo: "Están actuando contra determinadas personas de PDeCAT. No actúa contra ERC ni contra la CUP ni contra los independentistas que hay en nuestras confluencias".

En rueda de prensa este jueves, ha exigido que no se utilice "la coartada del independentismo, ya que, por mucho que el PDeCAT trate de huir de la larga sombra de CDC transformándose", no lo conseguirán hasta que den explicaciones a la ciudadanía.

Tras aclarar que respeta el trabajo de los tribunales y la presunción de inocencia, ha afirmado que la investigación es "una evidencia más de de que se han llevado a cabo prácticas irregulares y de supuesta corrupción" que a su juicio requieren de un reconocimiento público del PDeCAT.

Cs exige a Puigdemont que explique la "presunta corrupción" de CDC

El portavoz del Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha exigido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que explique la "presunta corrupción de CDC, porque es el líder de PDeCAT designado a dedo por Artur Mas".

En rueda de prensa este jueves en plena operación de la Guardia Civil por presunta financiación irregular de CDC, Carrizosa ha dicho que "los catalanes no olvidan que CDC es el partido del 3% y de las sedes embargadas, algo que no podrán tapar con la 'estelada', el 9N o la supuesta separación de Catalunya del resto de España", y ha recordado que el líder del PDeCAT, Artur Mas, presidía CDC durante estas presuntas prácticas.

Cs no se plantea de momento pedir que comparezca en el Parlament, pero espera que no rehúse explicarse "como hizo con el caso Vidal".

Bosch defiende que el proceso "va parejo a la lucha contra la corrupción"

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha defendido este jueves que el proceso independentista "va parejo a la lucha por la limpieza y a abandonar cualquier rastro de corrupción" tras la operación sobre la presunta financiación irregular de la antigua CDC, que afecta a la empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipal (Bimsa).

"Luchar por la libertad es también luchar por un país impecable", ha defendido Bosch en declaraciones a los medios, a los que ha asegurado que ningún partido ha contribuido tanto al proceso independentista como ERC, que ha recordado que no ha tenido ningún caso de corrupción en sus 86 años de historia, por lo que sostiene que no hay partido más limpio.

El dirigente republicano ha reiterado que este proceso tiene también por objetivo lograr una Catalunya libre de corrupción: "La lucha contra la corrupción es también la lucha por la justicia y la libertad que estamos defendiendo. Va todo junto".

"Esté implicado el PP, CDC, el PSC o Cs, quien sea, siempre hemos defendido que una de las razones para hacer un país nuevo es porque lo queremos limpio, justo y libre", ha sentenciado Bosch, quien ha pedido que se investigue a fondo para eliminar cualquier sombra de sospecha.

Preguntado por si apoyaría crear una comisión de investigación sobre el asunto, como ha pedido Cs, Bosch ha pedido no centrarse en los nombres sino en la investigación y la verdad: "Estamos a favor de que se aclare todo, se sepa la verdad y que, si alguien la ha hecho, la pague".

Sobre si considera que el Ayuntamiento debería personarse --como propone la CUP--, se ha mostrado partidario si puede colaborar a desvelar la verdad: "Miremos el caso concreto y veamos si podemos contribuir a ir más a fondo y descubrir qué ha pasado", ha dicho, y ha destacado la importancia de que el Ayuntamiento colabore para aclarar el asunto.

