Pastora Soler vuelve a subirse a los escenarios tras dos años de retiro profesional

La artista sevillana Pastora Soler ha anunciado que volverá a subirse a los escenarios e inciará su regreso con un nuevo álbum y una gira por las principales ciudades españolas.

"Tras dos años de retiro personal en los que la artista ha cumplido su sueño de ser madre, Pastora Soler ha decidido continuar con su exitosa carrera profesional", explica un comunicado publicado en la cuenta de la cantante en Facebook.

La sevillana planea grabar un nuevo disco, producido por Pablo Cebrián, en el que quiere "mimar y cuidar cada canción, cada nota, cada detalle".

Además, este año comenzará una gira que recorrerá varios puntos del territorio español, aunque no concreta fechas. Entre las ciudades que visitará figuran Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia.

La artista pausó su carrera profesional

Soler decidió bajarse del escenario para recuperar la confianzar y vencer su miedo escénico, como explicó ella misma a finales de 2014.

"No puedo más que agradecer vuestro cariño y comprensión y deciros que ya no me quedan fuerzas para seguir", escribió la artista a través de Facebook. "Os anuncio la decisión de dejar mi actividad profesional hasta volver a recuperar la confianza en mí".