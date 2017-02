El panga, ¿tiene riesgos para la salud de los consumidores?

El pasado martes la cadena Carrefour anunció que dejaría de vender el panga una vez hubiese agotado todas sus existencias y ya ha suspendido los pedidos de este pescado. Según las mismas fuentes oficiales de esta gran superficie, se trataba de una medida preventiva para evitar el daño medioambiental que causan las piscifactorias. Esta decisión camina en la misma línea que ya hatomado el grupo empresarial en otros países europeos como Francia o Bélgica.

La polémica sobre si es seguro o no el consumo de este pescado se ha vuelto a desatar. Y es que España es el principal país importador de panga dentro de la Unión Europea, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Su uso, por el bajo coste que supone, se ha incrementado en hogares, comedores de colegios y hospitales españoles.

El pangasius hypopthalmus, conocido popularmente como panga, es un pescado blanco de agua dulce y la principal especie de pescado producida en el río Mekong. Éste, que recorre países como Tailandia, Camboya o Laos, es uno de los puntos más importantes de la industria pesquera de interior del mundo. Países como Vietnam, Tailandia y Camboya poseen las piscifactorías más grandes de producción de panga. Éste es el motivo por el que son los principales exportadores mundiales de este pescado.

España, un gran consumidor

Según la FAO, en el año 2014 las importaciones de filetes congelados de panga en Europa se redujeron un 9,2%, con 130.000 toneladas. Al contratio, en España las importaciones se incrementaron en un 1% en 2014, y llegó a comprar 33.296 toneladas durante ese año. De hecho, España es el principal importado de panga en Europa, seguido de Holanda, Alemania e Italia.

¿Por qué se consume?

El principal motivo que justifica su alto consumo en España es su bajo coste. Por ejemplo, una bolsa de un kilo de panga congelado en Carrefour cuesta 3,99 euros;mientras que un kilo de merluza congelada asciende a 6,55 euros. Pero también influye el público al que va dirigido: los niños. El panga carece de sabor alguno y, además, no tiene espinas, lo que hace de éste un pescado predilecto entre los más jóvenes.

Su valor nutricional

A su vez, según un estudio de la Universidad de Murcia, el panga es muy poco nutritivo. El pescado posee un contenido muy bajo en ácidos de omega-3 respecto a ácidos omega-6. La relación entre ambos omegas debería ser, en teoría, mayor de 5 para que tenga un alto valor nutricional.

Pero el índice del panga es muy reducido si se compara con otros tipos de pescados de consumo común. Según este estudio, los valores que se confrontan quedarían así: panga (0,8), sardina (5,0), lenguado (5,1), albacora (6,5), rape (6,6), bacalao (7,54), caballa (8,2). Los expertos creen que esta carencia de omega-3 se debe al régimen alimentario en las piscifactorías.

Los posibles riesgos para la salud de los consumidores

Otro de los motivos que alarman para el consumo del panga es la existencia de contaminantes en él. Ya en 2010, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó un informe sobre los posibles riesgos para la salud que podría tener el consumo de panga. Como resultado, encontraron dos contaminantes en muy bajas cantidades. La OCU llevó a cabo análisis en 23 muestras de panga y 6 de perca para cerciorarse de su calidad y seguridad alimentaria. De las 23 muestras analizadas de panga, en cuatro de ellas encontraron latrifuoralina, un herbicida prohibido en Europa. El mercurio fue el segundo de los tóxicos encontrados en 9 de las 29 muestras de panga y perca. Sin embargo, las cantidades descubiertas no fueron alarmantes al no superar el límite legal de 0,5 mg/kg.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) mitiga las alarmas y destaca que el mercurio es uno de los contaminantes habituales de los alimentos ya que su presencia es consecuencia de la contaminación medioambiental. Respecto a la trifluoralina, justifican su presencia en el pescado debido a su persistencia en el medio marino y a su acumulación en los organismos vivos. Así,la Aesan certifica: «Se puede concluir que no se identifican problemas de seguridad alimentaria para los consumidores, incluidos grupos vulnerables de la población como los niños».

La producción y Los riesgos para el medioambiente

Los problemas medioambientales que ocasiona la producción del pescado es otra de las razones que cuestionan su consumo. Según Greenpeace, su producción supone una alteración del medio ambiente. A su vez, la construcción de barreras artificiales en los ríos impiden que el caudal fluya naturalmente, afectando a su morfología.

Quién ha vetado su consumo

La detención de la venta de panga por Carrefour sigue la misma línea queotros países como Francia o Bélgica. En España, la Diputación General de Aragón sacó a concurso durante el pasado año el servicio de comedores escolares en el que se condedía más puntos a las empresas que eliminasen el panga y las comidas precocinadas de sus menús.

Una producción poco sostenible

Del panga importado, el 90% procede de Vietnam. El incesante aumento de su producción ha provocado que el río Mekong aumente cada vez más, ocupando terrenos que antes estaban dedicados al cultivo de arroz. No solo se ha producido un cambio en la morfología del río sino también un cambio de la vegetación.