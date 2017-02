Las víctimas piden una reunión "ahora" a Rajoy tras recibir "tarde" a los afectados por el 'Yak 42'

Las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en Angrois, por el que murieron 80 personas y más de 100 resultaron heridas, han pedido una reunión al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de que este recibiese a los familiares de la tragedia del 'Yak 42'.

"Con nosotros todavía está usted a tiempo", le dice la plataforma de afectados al jefe del Ejecutivo en una carta abierta en la que le reprochan que, con el 'Yak 42', "ha llegado un poco tarde", al haber transcurrido 14 años de la tragedia.

La misiva añade, con todo, que, "como dice el refrán, 'más vale tarde que nunca". "Los momentos en que se hacen las cosas tienen su importancia: se debe investigar en su momento, debe haber transparencia en su momento, se debe hacer justicia en su momento, se debe castigar a los responsables en su momento y se debe pedir perdón en su momento", subraya la plataforma.

Las víctimas advierten en el texto de que "cuando las cosas llegan demasiado tarde, las conductas no tienen el mismo significado para los afectados".

Recuerdan a Rajoy que "en el luctuoso asunto" del Alvia "no comenzó muy bien". "El mismo día del accidente dirigió el mensaje de condolencias a los chinos, concretamente a los habitantes de Gansu, por el terremoto que se había producido en aquel lugar", apuntan.

Prosiguen indicando que el 25 de febrero de 2014 Rajoy intervino en el debate del estado de la nación referente al año 2013.

"¿Recuerda usted cuánto tiempo dedicó a la tragedia en su discurso inicial de 1 hora y 35 minutos?", le preguntan. "Ni un solo segundo. Se lo tuvo que recordar la diputada del BNG, la sra. Fernández Dávila", le reprenden.

En este "desgraciado asunto", según inciden los afectados del siniestro ferroviario de la curva de A Grandeira, "han pasado cosas muy graves, como que la Agencia Ferroviaria Europea ha dictaminado que el informe realizado por el organismo público español encargado de la investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) no cumplía las directivas europeas". "Porque no era independiente y porque no investigaba las causas profundas/raíz del accidente", destacan.

PASTOR "ENGAÑÓ" Y DE LA SERNA "PADECE DE AMNESIA"

También aluden en la carta a la exministra de Fomento, la popular Ana Pastor, actual presidenta del Congreso, que consideran que les "engañó" al asegurarles "que sí que era independiente".

En esta línea, las víctimas piden una reflexión a Rajoy "en lo que respecta a la elección de los miembros de su Gobierno", pues el actual titular del ministerio, Íñigo de la Serna, "que hace cinco meses, como alcalde de Santander, solicitaba con entusiasmo la creación de una comisión técnica independiente y de una comisión de investigación parlamentaria, padece de una amnesia repentina".

EUROCÁMARA Y PERITAJE

En la misiva resaltan que la semana pasada, en la Eurocámara, la presidenta de la comisión de peticiones, la liberal sueca Cecilia Wikström, sentenció que "el deber de investigar el accidente no se ha cumplido de manera adecuada" y por eso debe haber una "investigación independiente" y lo más "rápido" posible.

También llaman la atención a las conclusiones del perito independiente en la instrucción judicial, que afirma que, "de haberse realizado un análisis integral de la línea, el peligro concreto de la curva de Angrois y su riesgo asociado hubiese resultado más que evidente".

Por todo ello, solicitan que Rajoy les reciba "ahora" y "se comprometa a crear la comisión técnica independiente que reclama Europa", así como a impulsar la creación de una comisión de investigación parlamentaria "en donde se depuren las posibles responsabilidades políticas de un accidente en el que están implicados el ministerio de Fomento, Renfe y Adif".

