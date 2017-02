Patxi López impulsa plataformas de base como las de Pedro Sánchez para arrebatarle apoyos

Patxi López ha comenzado a impulsar la creación de plataformas de militantes en toda España para sortear las reservas de los secretarios generales que no le son favorables y asegurarse el mayor número de apoyos posibles de cara a las primarias que el PSOE celebrará en el mes de mayo. Este sistema, confirma el equipo del exlehendakari a 20minutos, pretende no solo imitar el modelo de grupos de respaldo local que sostiene la candidatura de Pedro Sánchez, sino arrebatar votos tanto al ex secretario general como a Susana Díaz, en caso de que esta llegue a sumarse a la competición.

La época de las 'agrupaciones búnker' se ha acabado"Con el sistema de un militante un voto, los aparatos tienen cada vez menos poder sobre la militancia, que puede tomar decisiones libremente. La época de las 'agrupaciones búnker' se ha acabado. Nuestro objetivo es competir de forma limpia y trabajar desde abajo, explicando el proyecto a todo el mundo", añaden las mismas fuentes, que reconocen quedan quedan "meses" para recabar simpatías.

López quiere constituir plataformas en todos los territorios, incluida Andalucía. Una vez establecidas, serán sus componentes quienes soliciten soliciten permiso para usar las sedes locales y regionales del PSOE. Ello evitará que los secretarios generales sean acusados de utilizar recursos del partido en beneficio de un aspirante.

La punta de lanza de este plan serán, sin embargo, País Vasco, Madrid, Baleares, Castilla y León, Navarra y Murcia, cuyos respectivos líderes (Idoia Mendía, Sara Hernández, Francina Armengol, Luis Tudanca, María Chivite y Rafael González Tovar, antes en el lado sanchista) apoyan al candidato vasco. "Es verdad que en estas zonas hay gente dispuesta a ponerse la camiseta de Patxi, por decirlo así, pero luego hay que convencer, porque igual que Pedro tiene apoyos en Andalucía, Susana los tiene en Madrid", recalcan sus asesores.

Sánchez cuenta, en estos momentos, con más de 30 plataformas repartidas por toda España agrupadas en una coordinadora nacional.

Vídeo para conseguir voluntarios

Las plataformas cumplirán otro papel fundamental: la recogida de avales. Los candidatos a la Secretaría General deben reunir (si se mantiene el baremo aplicado en los procesos de 2014 y 2016) un mínimo de un 5% de las firmas sobre el censo válido de militantes. El PSOE asegura contar con unos 189.000 inscritos. Tomando esa cifra como referencia, el número de avales obligatorios sería de 9.450.

Patxi López está convencido de que podrá conseguir los apoyos necesarios, pero prefiere ser prudente. Ese es el motivo de que su primera acción de campaña "pura y dura" sea el lanzamiento de un vídeo dirigido a captar voluntarios entre la militancia. En el mismo, se invita a los futuros votantes a participar como voluntarios en un proyecto "colectivo" que consiga un PSOE "de izquierdas, exigente, claro, reconocible, que sea una alternativa real a la derecha". "Cuento contigo", concluye.

Sin actos, por el momento

La agenda de actos del exlehendakari se irá configurando a medida que las plataformas estén activas. Su ruta, al igual que la que ha comenzado Pedro Sánchez, discurrirá por todas las comunidades autónomas. Y aunque todas cuentan, hay hitos destacados.

El primero es Andalucía, cuna de Susana Díaz y la federación con más reticencias a apoyar un candidato foráneo, a priori. El segundo es Cataluña, donde todos los aspirantes aspiran a inclinar la balanza de un PSC al que su líder, Miquel Iceta, ha declarado "neutral" en estas primarias. Detrás de estas se encuentran Valencia, Extremadura y Castilla-La Mancha, ya que, si bien Ximo Puig, Guillermo Fenández Vara y Emiliano García-Page se unieron para lograr la caída de Pedro Sánchez, nunca se han mostrado completamente unidos a Susana Díaz.

El Comité Federal del PSOE decidió el pasado 14 de enero que las primarias previas al Congreso del 17 y 18 junio se celebrarían en mayo. La gestora que encabeza el asturiano Javier Fernández debe convocar al máximo órgano entre congresos de nuevo a fin de aprobar el calendario definitivo de votación. El censo se cerrará en ese instante.