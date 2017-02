Larrion (EH Bildu) censura la vía elegida por Urtaran para aprobar las Cuentas porque "abre las puertas al PP"

La portavoz municipal de EH Bildu, Miren Larrion, ha criticado este miércoles la vía elegida por el alcalde, Gorka Urtaran (PNV) para aprobar los presupuestos de Vitoria para 2017 porque "abre las puertas al PP" y ha insistido en que no había "bloqueo", ya que su formación había mostrado su disposición a "apoyar" los proyectos del cambio para la ciudad. "Imponer un Proyecto (de presupuestos) que se ha devenido como malo no es la vía", ha advertido.

Larrion ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Vitoria un día después de que el alcalde, Gorka Urtaran, haya anunciado que el próximo lunes se someterá a una cuestión de confianza para intentar aprobar los presupuestos para 2017.

La portavoz de la coalición cree que, al no poder sacar adelante las Cuentas de 2017, Urtaran ha elegido "la vía que le lleva al PP" porque considera que, al abrir la posibilidad de que se presenten otros candidatos a la Alcaldía, "está volviendo a abrir una y otra vez lo que ocurrió en junio 2015, cuando quedó tercera fuerza y para desalojar el PP exigió la alcaldía".

"Está constantemente dando un balón de oxígeno al Partido Popular para que ocupe un puesto que hace tiempo que no estaba ocupando. Eso es lo que no entendemos. No entendemos por qué decide esta vía", ha reiterado.

Asimismo, ha acusado al alcalde de "imponer" un proyecto de presupuestos que ha calificado como "malo". "Creemos que es el momento de la responsabilidad y esos pasos se basan en la responsabilidad de acordar y ser estrictos con la palabra dada", ha defendido. La coalición decidirá en la asamblea de este sábado su posición ante la cuestión de confianza a la que se someterá Urtaran.

