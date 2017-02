May presentará este jueves el libro blanco sobre el 'brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, pronuncia un discurso sobre cómo ejecutará su plan para el 'brexit', en Londres (Reino Unido). (Facundo Arrizabalaga / EFE)

La primera ministra británica, Theresa May, ha informado de que este jueves presentará al Parlamento el esperado libro blanco sobre el brexit, en el que se especificarán los objetivos de negociación del Gobierno con la Unión Europea (UE).



En la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes, May ha confirmado este miércoles que dará a conocer esa información después de que los diputados exigieran contar con un documento formal con las metas de su negociación con Bruselas.



La premier ha hecho el anuncio antes de que los diputados iniciasen el segundo día de debate sobre el proyecto de ley que autorizará la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que dará paso a dos años de negociación para la salida del Reino Unido del bloque comunitario.



La primera ministra ha vuelto a reiterar que tiene intención, una vez iniciadas las negociaciones formales con Bruselas, de solucionar lo antes posible la situación de inmigración de los ciudadanos comunitarios que residen en el Reino Unido, pero siempre que haya una medida recíproca para los británicos que viven en otros países de la Unión.



Tras el debate sobre el proyecto de ley, se espera que los diputados hagan una votación, destinada a decidir si la pieza legislativa puede pasar a la fase de comités. Una vez que supere dicha fase, el proyecto volverá a ser debatido y votado por los Comunes la próxima semana, tras lo cual entrará en la Cámara de los Lores.



Se estima que el proyecto esté aprobado y sancionado por la reina Isabel II hacia el próximo 9 de marzo, cuando, según los medios, May puede comunicar a los otros 27 miembros de la UE la decisión del Reino Unido de salir del bloque. La comunicación —con la que se activa el artículo 50— puede coincidir con la cumbre europea de Malta del 9 y 10 de marzo