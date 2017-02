PP acusa a Urtaran de crear un "vacío de poder" en el Ayuntamiento de Vitoria al "renunciar a su puesto de alcalde"

El PP votará el próximo lunes en contra del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, a quien ha acusado de crear un "vacío de poder sin precedentes" en el Ayuntamiento al someterse a una cuestión de confianza "renunciando a su puesto de alcalde", y ha reclamado al resto de grupos de la oposición que "den la cara" por la situación creada tras el "pacto de perdedores" que llevó al candidato del PNV a la Alcaldía siendo la tercera fuerza.

En una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento, la portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, Leticia Comerón, ha asegurado que Urtaran ha dejado al Consistorio en una situación "gravísima" al decidir someterse a una cuestión de confianza, porque "ha creado un vacío de poder sin precedentes".

Para la portavoz popular, con esta decisión Urtaran "ha presentado su renuncia a la Alcaldía generando una crisis como nunca antes había visto el Ayuntamiento de Vitoria" y "tan sólo un año y medio después de empeñarse en ser alcalde siendo el tercero".

"La realidad le ha superado y ha tirado la toalla porque no tiene ninguna ilusión ni capacidad de gestión. Urtaran ha presentado su renuncia a la Alcaldía y ha generado la mayor crisis de la historia del Ayuntamiento", ha reiterado.

Comerón ha afirmado que el balance de este año y medio "no puede ser peor" porque Vitoria es una ciudad "sin proyectos" y "todo está paralizado". "Hemos pasado de tener un alcalde que era querido a un alcalde al que no le eligieron los vitorianos y que está superado por las circunstancias", ha asegurado.

"PACTO DE PERDEDORES"

En este sentido, ha asegurado que la decisión de Urtaran "demuestra que ese pacto de perdedores no ha servido para nada y que ya no queda nada de él porque se ha dinamitado y lo único que queda de él son reproches públicos y falta de acuerdo". "Si hoy no tenemos Presupuesto es única y exclusivamente por la actitud de Urtaran", ha señalado.

Asimismo, ha reiterado que "su única apuesta fue con Bildu" porque

con el PP "sólo tuvo desprecios públicos" y ha recordado que "muchos alcaldes de la ciudad han gestionado varias prórrogas anteriormente". "Otros alcaldes sacaban sus proyectos negociando, pero es algo que Urtaran no sabe hacer", ha criticado.

"Urtaran no ha sabido nunca qué es ser alcalde, no está a la altura. Se empeñó en ser alcalde siendo tercero, teniendo el rechazo de la ciudadanía, y hoy sigue sin saber ser alcalde, no sabe buscar consensos y no está a la altura de las circunstancias", ha insistido.

Comerón ha reiterado que al someterse a una cuestión de confianza

Urtaran "quiere dar la espantada y no asumir su responsabilidad", por lo que "dejaría a Vitoria con un alcalde en funciones incapaz de sacar ni un sólo proyecto".

"IMPONER SU PRESUPUESTO"

Por otro lado, ha acusado al alcalde jeltzale de "imponer" su Presupuesto que ha calificado de "negativo para la ciudad porque no tiene inversiones, no apoya a la dinamización económica y reduce el dinero para Empleo".

Finalmente, ha exigido también a los responsables del "pacto de perdedores que no se pongan de medio lado" porque aunque "el principal responsable es Urtaran, no es el único". "Que den la cara todos los responsables de aquel pacto de perdedores. No vale tirar la piedra y esconder la mano. No es aceptable que se pongan de perfil. Los que pagan las consecuencias son los vitorianos", ha concluido.

