"En España deberíamos reducir la jornada laboral, más que cambiar de huso horario"

¿Afectaría igual un adelanto de la jornada laboral a una madre trabajadora que a un hostelero? ¿Y la modificación del huso horario? ¿Cómo lo viviría un jubilado?

Con motivo de la publicación del barómetro sociológico Ulises de 20minutos, cinco ciudadanos –un desempleado, una madre trabajadora, un hostelero, una estudiante y un jubilado– responden a algunas de estas preguntas de acuerdo a su situación actual, laboral y personal.

Cabe recordar que, según los resultados de dicho estudio, el 64% de los españoles atrasaría una hora el reloj para ajustar el huso horario a Greenwich, y un porcentaje que se ve incrementado en más de 20 puntos porcentuales en el caso de los ciudadanos que prefieren una jornada laboral más europea.

Una madre

María Álvarez. Empresaria. 34 años. Tiene un hijo. Apuesta por el teletrabajo como forma de conciliar la vida laboral y familiar.

"Lo del tema del cambio de huso horario me tiene un poco confundida. Lo que no es razonable es la hora que habitualmente salimos de la oficina. Ser empresaria ha sido la única manera de conciliar mi vida familiar y laboral. Soy defensora del trabajo remoto (teletrabajo)".

"En España deberíamos reducir la jornada laboral más que cambiar de huso".

"En cuanto a los niños, no les afectaría, se adaptarían. Sobre la hora del primetime, me da igual, en mi casa no la vemos la televisión. Mi hijo se duerme sobre las 20.00 o 21.00 horas. Aquí aprovecho y trabajo algo. Y yo me acuesto sobre las 00.00".

Una desempleada

Catalina Campiña. En paro. 23 años. Ha trabajado como dependienta y en departamentos de atención al cliente.

"Deberíamos empezar a trabajar las 7 u 8 de la mañana, adelantar las jornadas laborales. Pero es complicado que todos estemos de acuerdo".

"España está mucho más atrasada en este aspecto con respecto a otros países europeos. Y estoy muy a favor de que los comercios puedan cerrar antes, he trabajado como dependienta y sé lo que es. Pero para que los comercios puedan cerrar antes debe empezar más temprano la jornada laboral".

"En cuanto a cambiar el huso horario, no le veo ningún problema, qué más da. Sería un cambio de mentalidad de todos, esto es lo complicado".

Un hostelero

Antonio Perera. Trabajador por cuenta propia. 50 años. Es copropietario de un negocio de hostelería.

"Soy un gran defensor de cambiar el huso horario y unificarnos con Portugal e Inglaterra. Aunque llevo más de 20 años en España nací en Portugal y me gustan más los horarios de allí".

"A mí, como persona que vendo cafés y comida creo me beneficiaría este cambio, se alargaría más la jornada, la gente tendría más tiempo libre, los niños podría jugar más. Nos adaptaríamos fácilmente y no haría falta cambiar los hábitos".

"La única cosa que defiendo en cuanto a costumbres es la siesta española. Nos viene bien.Por ejemplo, en verano, que hace tanto calor, podemos parar de trabajar un rato".

Una estudiante

Isabel Peña. Estudiante. 23 años. Cursa un máster de Ingeniería Informática en horario de tarde, de 15.00 a 19.00 horas.

"Estoy muy a favor de empezar todo más temprano. Sería una gozada tener la tarde libre. Creo que hay que cambiar el horario y hacernos al de nuestro meridiano y adaptarnos a las horas de luz. Esto supondría un gran ahorro energético".

"El cambio beneficiaría más a los trabajadores, pero también sería un cambio positivo para nosotros los estudiantes".

"Tengo el máster en horario de tarde, pero si pudiera entrar a las 8.00 y salir a las 14.00 sería feliz. Eso sí, tendrían que adelantarse los horarios del ocio y cambiar todos nuestros hábitos: la televisión, el cine... ¿cómo te vas a levantar a la siete de la mañana si una película acaba a las 2 de la madrugada?"

Un jubilado

Cándido Blanco. Pensionista de 83 años. Ha trabajado en el sector comercio durante 50 años, concretamente en una tintorería.

"No me interesa en absoluto lo del tema del cambio de huso horario, tampoco si se sale o no antes del trabajo. A mi no me modificaría la vida nada. Yo estoy jubilado. Como no trabajo ahora ya me da igual. Me despierto cuando ya no tengo sueño y voy a comer cuando tengo hambre".

"Como nunca he vivido un cambio de este tipo no lo puedo comparar. Ni para bien ni para mal. Hay muchas cosas en las que tengo que pensar más importantes que eso. Y además, por mucho que opinemos sobre estas cosas, los que mandan son los políticos, que son los que decidirán por nosotros..."