Ana Rosa Quintana se disculpa por su frase: "No quiero que le partan la cara a nadie"

La periodista Ana Rosa Quintana comentaba junto a sus colaboradores este martes en El programa de Ana Rosa la paliza recibida por una joven de Murcia y se comentaba en la tertulia la pertenencia de la joven a grupos de extrema derecha. Una vez acabado el tema y mientras se emitía un vídeo del siguiente asunto, se oyó a la presentadora decir: "me parece bien que le hayan partido la cara", mientras pensaba que su micro estaba ya cerrado.

Este miércoles Ana Rosa Quintana ha querido dar durante su programa, emitido en directo, explicaciones sobre ese hecho, así como pedir disculpas.

"Por lo visto yo dije, y digo por lo visto porque no soy consciente, "me parece bien que le hayan partido la cara", y es algo que está sacado de contexto, un contexto del que no me acuerdo", decía la presentadora, que explicaba que tras comentarlo en antena, el debate siguió tras las cámaras, en el sentido de que "éste no era un suceso aislado, que pertenecen a bandas que se pegan los unos a los otros y los otros a los unos".

Sin embargo, la periodista dejó clara su postura en su explicación de este miércoles: "Desde luego lo que no opino es que me parezca bien le hayan partido la cara a nadie, ni a este chica de Murcia ni a nadie. Tampoco dije la chica de Murcia, por lo que no sé si hablaba de ella". Y reiteró que "en cualquier caso no me gusta, no quiero que le partan la cara a nadie, ni a unos ni a otros".

Ana Rosa Quintana también quiso defender la veracidad de las opiniones que vierte durante el espacio: "Yo no digo una cosa dentro y otra fuera, voy a decir exactamente lo que opino", afirmaba.

Para terminar, dijo que "si la familia se ha sentido mal le pido disculpas, evidentemente, no me gusta la violencia. Para nadie".

OJO AL FINAL: @anarosaq SOBRE LA PALIZA A LA CHICA DE MURCIA en off:"A mi me parece bien q le hayan partido la cara" pic.twitter.com/Bb1PaGFfTW — Melisa D.R (@MelisaDRuiz) 1 de febrero de 2017