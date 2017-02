Detenido en Gijón un hombre por intentar agredir a su exmujer, a la que amenazó de muerte

Agentes de la Policía Local de Gijón han detenido a un hombre, A.S., 47 años de edad, vecino de Gijón y natural de Armenia, acusado de un delito de violencia de género por intentar agredir a su ex mujer en su domicilio, en la calle de Río de Oro, según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés.

Los hechos se remontan a las 23.37 horas del pasado lunes, cuando una mujer, que estaba en su domicilio, llamó telefónicamente a la Policía Local porque su ex marido la quería agredir y la estaba amenazando. Una vez en el lugar, una de las patrullas policiales atendió a la víctima mientras que otra inicia la búsqueda de su ex marido, si bien no fue posible localizarlo en toda la noche.

Ya a la mañana se comprobó que había vuelto a amenazar de muerte a su ex mujer y a sus familiares cercanos. La Policía Local lo detuvo en las proximidades del centro escolar donde había continuado con las amenazas.

También fue arrestado A.V.M., de 37 años de edad y vecino de Gijón, que dificultó las labores de detención del primero. Los hechos tuvieron lugar durante la anterior intervención policial, cuando en el momento en que los agentes iban a detener a esa persona el hombre se sentó en el capó del vehículo policial que carece de rótulos identificativos, teniendo el policía que identificarse como tal y solicitarle que se bajara del mismo.

El hombre comenzó entonces a insultarlo y amenazarlo con familiares que según él trabajan en el Cuerpo Nacional de Policía. El agente, como tenía que desplazarse al lugar donde estaba el otro policía con la persona que acaban de detener, se introdujo en el vehículo y arrancó el mismo.

Cuando intenta incorporase al tráfico, el hombre volvió a colocarse delante del coche policial y comenzó a gritar "me has atropellado". Por este motivo, el policía salió del coche y al abrir la puerta, el hombre la cerró violentamente, lo que le causó daños en la mano derecha. Asimismo, se negó reiteradamente a identificarse, por lo que fue detenido.

