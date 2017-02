El presidente del Consejo de la Transparencia sostiene que el sueldo de los empleados públicos "debe publicarse"

El presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, José Molina, ha asegurado en la Asamblea Regional que la información sobre el sueldo de los empleados públicos "debe publicarse".

Molina se ha referido así a la petición de información que recibió el Consejo de la Transparencia por parte de la Consejería de Presidencia sobre este asunto.

"Llevamos ya dos años con el tema y la ley que se aprobó en la Asamblea es muy clara", ha afirmado instantes antes de reunirse con la presidenta del parlamento autonómico Rosa Peñalver para presentarle las conclusiones de las jornadas sobre Transparencia que se celebraron el pasado mes de diciembre.

Según ha recordado, la ley determina que se deben publicar todas las retribuciones de los puestos de trabajo "sin excepción, tanto las fijas como variables y con los incentivos".

"Hay que saber el coste efectivo de los servicios que estamos pagando los demás", ha continuado el presidente del consejo, que ha indicado que se ha constituido una comisión para resolver dicho informe. "Creo que la opinión del consejo no puede ser más que la opinión de la ley, el consejo no está para reescribir la ley", ha añadido diciendo que hay "grupos de presión" que no quieren que se publiquen las retribuciones.

En referencia a las conclusiones de las jornadas sobre Transparencia, Molina ha asegurado que hay un compromiso público para convertir el próximo año las jornadas en un congreso internacional en el que también participen universidades europeas y latinoamericanas.

"La sociedad transparente tiene que asumir el reto para no ponernos otra vez al borde del abismo", ha señalado pidiendo un compromiso de la ciudadanía para evitar poner en riesgo el Estado de Bienestar.

Además de eso, el Consejo de la Transparencia y la Asamblea Regional se enfrentan al reto de reformar la ley de Transparencia y Buen Gobierno. En este sentido, Molina ha señalado que hay otras comunidades que ya han elaborado leyes que "nos han puesto un poco en retraso".

Para él, la Región necesita un Consejo de la Transparencia independiente, con medios, con capacidad para hacer cumplir las resoluciones que se emitan al respecto y que sirva de vehículo para que la ciudadanía lo pueda utilizar para conocer.

"Queremos que la ciudadanía aprenda que lo público es de todos y que el compromiso de quien va a gestionarlo tiene que rendir cuentas", ha apuntado insistiendo en que hay que abandonar la pasividad.

