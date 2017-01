Chris Isaak será uno de los cabeza de cartel del Azkena Rock Festival de Vitoria

Chris Isaak se ha sumado al cartel del Azkena Rock Festival de Vitoria, que se celebrará los días 23 y 24 de junio en Mendizabala, y lo hace como cabeza de cartel y en fecha exclusiva en el festival vitoriano, sumándose así a artistas y bandas ya anunciadas como John Fogerty, Cheap Trick, The Cult o The Hellacopeters.

Asimismo, la organización del festival ha anunciado la incorporación al cartel de Michael Kiwanuka, Thunder, Hellsingland Underground, The Godfathers, The Dead Daisies, The Shelters, Buck & Evans, SCR y Los Mambo Jambo. El festival mantiene su precio de oferta de bono a 90 euros más gastos hasta el 1 de marzo.

Chris Isaak regresará al Azkena Rock tras su actuación bajo la lluvia en 2010, y lo hará con su último disco, "First Comes the Night", y los grandes temas que han marcado su carrera. Su paso por el Azkena Rock "es recordado probablemente por el público del festival como uno de los conciertos más emocionantes vividos en Mendizabala". Ésta será la única actuación del artista en el Estado.

Además, Michael Kiwanuka, guitarrista y cantautor de voz atemporal, se ha convertido en el nuevo referente de la música soul. Habitual de los mejores clubs de soul, funky e incluso jazz de Reino Unido, lanzó su debut "Home Again" en 2012. Este brillante disco le llevó a ganar el prestigioso concurso BBC Sound ese mismo año. Llegará a Vitoria con su último disco, "Love & Hate".

Por su parte, la mítica banda de hard rock Thunder interpretará en el Azkena Rock clásicos como "She's so fine", "Dirty Love" o "Back Street Symphony". Se formaron en 1989, cuando la agrupación Terraplane se separó, y lanzaron su último disco, "Wonder Days", en 2015, "demostrando de nuevo que pocos se manejan tan bien en el género como ellos".

Asimismo, los suecos Hellsingland Underground ofrecerán su sonido sureño y su rock atemporal y profundo. Lanzaron su primer disco en 2008 y llevan los dos últimos años sin parar de girar por Europa. En 2016 lanzaron "Understanding Gravity", y tanto crítica como público coinciden en que "es el mejor de los nórdicos hasta el momento".

THE GODFATHERS

Además, The Godfathers también se suman al cartel del Azkena Rock Festival. Lanzaron su sencillo "Birth school work death" en 1987, e inmediatamente entraron en el top 40 de las emisoras norteamericanas.

Su rock & roll con pinceladas de punk contrastaba con el pop que comenzaba a surgir en aquella época con grupos como REM. Sonaban en todas las emisoras universitarias y en MTV, y poco después, la banda británica comenzó a girar por todo el mundo con uno de los mejores directos del momento.

Por su parte, teloneros de bandas como Lynyrd Skynyrd, Judas Priest y KISS, entre otros, los australianos The Dead Daisies están formados por John Corabi como frontman y guitarra y Marco Mendoza al bajo.

El resto del grupo rota según necesidades y ocupación de los músicos, pero todos los que pasan por allí son "grandes nombres del entorno del hard rock". Con influencias del mejor rock de los 70 y los 80, la banda suena a The Faces, Bad Company y Foreigner a partes iguales.

Asimismo, la banda de garaje rock The Shelters, que son "rock & roll en estado puro", estarán en Vitoria el próximo mes de junio. Tom Petty quedó tan impresionado al verles en directo que los reclutó de manera inmediata para que colaborasen en la grabación de su aclamado "Hypnotic Eye", y les apadrinó coproduciendo su disco debut y llevándoles de gira con Mudcrutch.

Además, el Azkena Rock Festival ha sumado a su cartel a los galeses Buck & Evans, que destacan por su exquisito rock y soul, al trío SCR, con su rock duro de los setenta, y a Los Mambo Jambo, banda de rock and roll clásico al más puro estilo Straycats con toques surf y swing.

